Leto serein dans "Jamais on stresse"

Est-ce lui, le nouveau roi de la mélo ?

Leto continue sons ascension dans le rap game. L'époque du XVBarbar et du rap underground est loin, désormais, il brille, avec une musique qui laisse pas mal de place à la mélodie, comme on peut le voir dans son tout nouvel album "Life" sorti le 31 janvier 2025. Cette semaine, on le retrouve pour le clip de "Jamais on stresse", extrait de son nouveau projet. Un titre où la mélo prend encore beaucoup de place, sur une prod de Scvrla, Raed et Rilmey. Encore une fois, le thème est plutôt egotrip, e ton retrouve d'ailleurs Leto en plein voyage de luxe, à base de gammos, de bateau, de palace, bref, la vie d'artiste !