Et si c'était le grand retour de PNL ? NOS vient de lâcher une bombe !

Il en faut peu pour mettre les fans de PNL en ébullition.

Quand on parle de PNL, on navigue souvent entre rumeurs, espoirs et silence radio. Le duo formé par les frères Ademo et N.O.S, que Booba a loué leur écriture, reste l’un des plus énigmatiques du rap français, et chaque apparition – ou absence – devient un événement scruté de près par les fans.

Depuis la sortie de Deux Frères, il est rare de pouvoir faire une actu concrète sur les deux artistes, tant leur communication reste mystérieuse. À chaque période où un retour semble possible, un autre signal laisse penser à une séparation. Bref, rien n’est jamais clair, et les théories fleurissent sans qu’aucune ne soit vraiment vérifiable.

Il y a encore quelques mois, certains indices faisaient craindre le pire pour PNL. Entre silence prolongé, retraits administratifs et absence médiatique, les spéculations allaient bon train. Mais récemment, un petit rayon d’espoir est venu de la part d’Ademo, qui avait partagé quelques extraits de morceaux – très courts, mais suffisants pour affoler les réseaux. De quoi laisser espérer un retour en solo ? Peut-être. Mais là encore, rien n’est sûr.

Du côté de N.O.S, c'était encore plus calme. Depuis qu’il s’est retiré des sociétés du groupe, plus aucune info n’avait filtré... Jusqu’à aujourd’hui. Dans une story Instagram, N.O.S a posté une prod à la sauce PNL, accompagnée d’une légende simple mais puissante : « Dieu est le plus grand ». Un message lourd de sens, dans le style très spirituel et symbolique qu’on leur connaît.

Alors, est-ce un message personnel, ou bien le teaser d’un futur son hommage pour Gaza, à l’image de ce qu’Ademo avait déjà proposé ? Difficile de trancher. Une chose est sûre : la machine à fantasmes est relancée.

Comme à leur habitude, les deux frères entretiennent un mystère total. Mais cette fois, quelque chose semble vraiment se préparer. Et si on assistait enfin au grand retour de PNL ? Les fans n’attendent qu’une chose : que le silence se transforme en musique.