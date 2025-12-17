Ousmane Dembélé sacré Meilleur Joueur Fifa de l'année 2025

Le footballeur Osumane Dembélé vient de décrocher le prix du "Best Fifa Player 2025", qui vient couronner son année 2025 assez incroyable

Le PSG a désormais plus de 50 ans d'existence, et ça faisait déjà de nombreuses années que le club attendait son premier sacre en Ligue des Champions, au moins depuis le rachat du club par les Qataris et la débauche de moyens qui a suivi. Cela aura mis du temps, mais c'est finalement l'équipe la moins bling-bling de l'ère qatarie qui a "ramené la coupe à la maison". Une équipe du PSG emmenée jusqu'à la victoire finale notamment grâce à un Ousmane Dembélé concentré et déterminé comme jamais, qui vient de recevoir le prix du Best Fifa Player 2025.

Car tout le monde a en tête les images des buts de "Dembouz" l'année dernière, mais aussi son visage fermé et concentré lors de la finale, lui qui n'a rien lâché jusqu'à la fin du match, alors que le PSG écrasait littéralement l'Inter Milan. Et visiblement, la Fifa s'en rappelait aussi, puisque l'organisation lui a décerné le prix du meilleur joueur de l'année 2025, après avoir donc gagné le Ballon d'Or, la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Finalement, le seul trophée qu'il manque, c'est la Coupe du Monde des Clubs.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Une énorme saison pour le joueur parisien, qui semble cependant connaître des pépins physiques depuis plusieurs mois, et c'est bien dommage. On espère qu'il ne va pas retomber dans sa période barcelonaise où il multipliait les mois d'absence pour blessure, car ce physique un peu fragile était clairement le seul obstacle qui se dressait entre Ousmane Dembélé et son destin de grand footballeur, surtout maintenant qu'il a réglé ses problèmes de finition : plus rien ne l'empêche de multiplier les très grosses années comme en 2024/2025.

Donc félicitations Dembouz, et reviens vite au top du top de ta forme !