SDM, Naza : le rap français réagit au Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé a été couronné Ballon d'Or de la saison 2024/2025, et ça a fait plaisir à nous rappeurs FR.

On a eu droit à une belle soirée de football hier soir. Enfin, belle, pas pour tout le monde puisque le PSG s'est incliné 1 à 0 sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Il s'agissait de la première défaite du PSG contre l'OM depuis un match de Coupe de France début 2023. Mais il faut dire aussi que les parisiens avaient la tête un peu ailleurs : la cérémonie du Ballon d'Or avait elle aussi lieu hier soir. Ousmane Dembélé a remporté la plus belle des récompenses individuelles, et forcément, ça a fait plaisir à plusieurs de nos rappeurs français, dont SDM ou encore Naza.

Hier, c'était donc la soirée de football la plus attendue de cette rentrée 2025. La cérémonie du Ballon d'Or se déroulait à Châtelet, le lundi 22 septembre, et au terme d'un "spectacle" beaucoup trop long (vraiment), c'est Ousmane Dembélé qui a récolté la récompense tant convoitée. Immédiatement, nos rappeurs français qui l'ont soutenu toute l'année dernière ont tenu à féliciter l'attaquant. Notamment Naza, qui a posté une photo de lui en compagnie du joueur dans sa story, en lui disant "Félicitations, légende bro".

SDM, lui, avait fait encore mieux, en s'affichant toute la journée avec son t-shirt "Debmouz" où le "O" était remplacé par un Ballon d'Or. Un militant de la première heure pour l'attaquant, qui avait organisé une grande soirée avec ses potes pour voir la cérémonie et assister en direct au couronnement d'Ousmane. Forcément, grosse explosion de joie lorsque la légende Ronaldinho a annoncé Dembélé en tant que vainqueur, des images qui font plaisir à voir.

On souhaite maintenant à "Dembouz" de continuer sur sa lancée, de décrocher une deuxième Ligue des Champions et surtout, une nouvelle Coupe du Monde avec les Bleus en 2026. Même si cette deuxième mission s'annonce très compliquée, on y croit fort !