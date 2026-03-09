Kery James bluffé en studio par La Mano 1.9 pour la BO de "Banlieusards 3"

Alors que Kery James était en studio avec La Mano 1.9 pour la BO de "Banlieusards 3", le jeune rappeur a presque choqué l'ancien avec son énergie !

"Banlieusards 3", le dernier opus en date de la saga cinéma imaginée par Kery James et Laïla Sy, est sorti sur Netflix la semaine dernière. Et on peut dire que ça fait plaisir de voir tonton Kery s'épanouir dans le cinéma, avec un sujet qui lui tient à cœur, et qu'il réussisse à embarquer le public dans les aventures de la famille Traoré. Mais ce qui nous fait encore plus plaisir, c'est de voir que la nouvelle génération de rappeurs s'est aussi impliquée dans le projet. Après L2B, qui apparaissent dans le film, c'est au tour de La Mano 1.9 de faire parler de lui, avec une sessions studio qui a presque choqué le taulier !

Kery James aura pourtant connu des sessions studio, ou des moments de freestyles, très bouillants lors de sa longue carrière, notamment avec la Mafia K1 Fry. Mais il n'était visiblement pas préparé pour l'énergie envoyée par La Mano 1.9 pendant une sessions studio, pour un morceau qui figure sur la bande originale de "Banlieusards 3". Sur plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir Kery hocher très fort la tête au rythme des lignes envoyées par La Mano. On peut même le voir faire une petite choré à un moment, en disant "il est fort", un grand sourire sur le visage.

🚨La perf de LA MANO pour la BO de BANLIEUSARDS 3 a choqué KERY JAMES ! 😂 pic.twitter.com/GkGz3FaSQc — Rvpfr (@rvpfr__) March 8, 2026

Des images de partage et de bonne humeur qui font plaisir à voir, car ce n'est pas si souvent que les rappeurs de l'ancienne génération valident sans retenue des artistes de la nouvelle génération. Et quand ça vient d'un rappeur aussi important pour ce mouvement que Kery James, on imagine que ça doit faire plaisir à La Mano 1.9, dont le morceau, "Minimum 100k", est disponible sur toutes les plateformes !