Kery James : "Banlieusards 3" dans les tuyaux, la date de sortie dévoilée

Kery James est de retour avec un nouveau film "Banlieusards", le troisième épisode, et la date de sortie vient d'être confirmée par Netflix.

2026 s'annonce comme une année chargée pour Kery James ! Alors que la légende du 94 vient de sortir son album "R.A.P" à la fin du mois de novembre, il a également un gros concert prévu à Bercy, le 15 novembre 2026, qui promet d'être une très belle fête, puisque ce sera l'occasion de célébrer les 30 ans du tout premier album rap d'Ideal J, "Original MCs sur une mission". Mais tonton Kery a également de nombreux autres projets en cours, et notamment le film "Banlieusards 3", qui arrivera bientôt sur Netflix.

Un volume 3 dont Kery James nous avait déjà parlé lors de son interview dans nos locaux, fin 2023, sans toutefois être très précis sur le sujet. On dirait bien qu'entre temps, le rappeur a charbonné, puisque le film semble prêt à sortir : Netflix et Kery ont annoncé sur Instagram que "Banlieusards 3" sortirait sur Netflix le 4 mars. Et la plateforme qualifie d'ailleurs le film de "dernier volet de la saga", ce qui semble indiquer qu'il n'y aura pas de 4ème épisode à la saga des frères Traoré.

Le film, comme les deux précédents, sera réalisé par Kery James et Leïla Sy. On souhaite à Kery que ce troisième opus connaisse le même succès que les 2 précédents, qui avaient tous les deux atteint la première place des tendances Netflix lors de leur sortie.