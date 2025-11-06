Kery James fait monter la pression avec son freestyle avant la sortie de "R.A.P."

Avant le retour de Kery James avec son nouvel album "R.A.P.", il a tenu à faire plaisir à ses fans avec un freestyle bien énervé.

Bientôt l'heure du retour pour Kery James. Le tonton de la Mafia K'1 Fry a renfilé les gants depuis plusieurs mois maintenant, pour préparer son come-back avec un nouvel album, "R.A.P.", dont la sortie est prévue pour le 28 novembre 2025. Un projet qui s'annonce assez engagé politiquement, si on peut en juger par les premiers extraits comme "Radical" ou encore "Shaban". Et avant la sortie officielle de l'album, il a tenu à vous faire plaisir avec un petit freestyle bien énervé.

C'est sur Instagram que Kery James a décidé de poster son freestyle, qui n'est disponible, pour le moment, nulle part ailleurs. Un freestyle Insta qui n'a pas de nom, mais qui est accompagné d'une vidéo dans laquelle on voit le rappeur kicker au volant de sa voiture. Evidemment, il ne s'agit pas du meilleur couplet de la carrière de Kery (en même temps, ça va être dur de faire mieux que "Deux Issues"), par contre, ça fait vraiment plaisir de revoir le rappeur aussi déterminé, dans une période où on a plus que jamais besoin de voix qui s'engagent et qui dénoncent.

Au niveau du couplet, on retrouve pas mal de réfs, à sa discographie, mais aussi à La Flèche, le créateur de contenu qui a plusieurs fois montré qu'il était fan de Kery James, ou encore à Juliette Fiévet. On voit aussi le rappeur jouer avec les lettres qui vont composer le nom de son album, le "R", le "A", le "P". Bref, un Kery en forme, on a hâte d'entendre ce qu'il va nous proposer sur l'album.