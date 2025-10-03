Kery James frappe fort avec son nouveau single "Shaban", et annonce un Bercy !

Kery James dévoile un morceau en hommage à un palestinien assassiné, et annonce du même coup un énorme concert à Bercy.

"C'est le retour du rap français" ! Après plusieurs années sans sortir d'album, Kery James a fait un retour remarqué avec la sortie d'un single, "Radical", il y a quelques mois. Un retour qui annonçait un album, et évidemment, c'est une grande nouvelle dans le rap français. En ces temps troublés, tonton Kery devrait trouver pas mal de thèmes à aborder. Mais avant l'album, le rappeur de la Mafia K1 Fry a décidé de nous envoyer un autre single clippé, "Shaban", et a aussi une grande annonce à faire au sujet d'un concert à Bercy !

On va d'abord parler du morceau, "Shaban". Un titre militant, très engagé, à l'image de la ligne de conduite toujours suivie par Kery James, avec comme sujet les massacres actuellement en cours en Palestine et plus précisément dans la bande de Gaza, mais aussi l'hypocrisie des régimes occidentaux dits "démocrates" ou défenseurs des droits de l'homme, qui "réclament un cessez-le-feu" mais fournissent des armes pour continuer à se battre. Le titre du morceau est d'ailleurs un hommage à Shaban Al Dalu, un palestinien mort lors du bombardement d'un hôpital à Gaza par l'armée israélienne, le 14 octobre 2024.

Un titre dans la lignée de tout ce qu'a pu produire Kery James dans sa discographie, dans lequel on peut ressentir sa colère et son dégoût, et qui sera probablement présent sur l'album "R.A.P.", qui sortira fin novembre. En plus de tout ça, le rappeur du 94 a également annoncé sur Instagram une date à l'Accor Arena de Bercy le 15 novembre 2026, et les places sont déjà en vente ! Le concert promet d'être historique.