Rihanna visée par une fusillade à son domicile, la tireuse arrêtée

Le domicile de Rihanna a été pris pour cible par une fusillade alors que la chanteuse était à l'intérieur ce weekend, et la principale suspecte a été arrêtée.

Drôle de semaine pour Rihanna, qui se retrouve à faire la une de l'actu pour des raisons qu'elle aurait probablement souhaité éviter. Pour commencer, certains de ses parfums ont été retirés de la vente car suspectés d'être contaminés par deux composants chimiques interdits, probablement suite à un défaut lors de la conception (d'autres marques sont également concernées). Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que le domicile de Riri a été la cible d'une fusillade dimanche 8 mars dans l'après-midi, alors que la chanteuse était à l'intérieur.

Il était aux environs de 13h à Los Angeles lorsqu'un véhicule s'est garé en face du domicile de la chanteuse, à Beverly Hills. A l'intérieur, l'assaillante présumée a sorti une arme et a tiré une dizaine de coups de feu en direction du domicile de Rihanna, et d'après la chaîne KTLA, au moins une des balles a transpercé le mur de la maison familiale dans laquelle Riri habite en compagnie de ses 3 enfants et d'A$AP Rocky. La principale suspecte pour cette fusillade est une femme d'une trentaine d'années qui a pris la fuite et a fini par être interpellée.

Pas de certitudes sur le fait de savoir s'il s'agit vraiment d'elle, mais on sait qu'une arme a été saisie lors de l'arrestation. Aucune motivation n'est pour l'instant sortie dans la presse, ce qui doit être encore plus inquiétant pour Rihanna et sa famille : ne pas savoir pourquoi on vous tire dessus à votre domicile, ça peut être un peu déstabilisant.

Force à Riri et Rocky, on espère que tout le monde va bien et que les enfants ne sont pas trop sous le choc.