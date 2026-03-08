Quavo visé par un redressement fiscal de 3 millions de dollars

Longtemps vu comme un des rappeurs les plus "bling bling" du rap game US, Quavo est aujourd'hui dans la sauce, visé par un redressement fiscal de plusieurs millions de dollars.

Le côté bling bling fait partie intégrante du rap depuis des années, on se rappelle notamment des pendentifs complètement fous de Flavor Flav à l'époque. Un signe extérieur de richesse, qui véhicule parfois une portée symbolique forte, une volonté de se réapproprier les métaux/pierres rares qui ont été dérobés à l'Afrique en les rachetant. C'est devenu un accessoire quasi-inévitable dans le rap US, et beaucoup sont les rappeurs qui en ont abusé, comme Quavo par exemple. Mais une grosse chaîne bien chère ne veut pas forcément dire que le gars est blindé : la preuve, il est visé par un redressement fiscal de plusieurs millions de dollars.

Ce sont évidemment les fouineurs de TMZ qui ont mis leur nez dans les affaires financières de l'ex-Migos le plus populaire, Quavo. Visiblement, le rappeur a été épinglé par les services fédéraux, qui veulent lui prélever 2,9 millions de dollars, et l'IRS (le nom du fisc américain) ne veut pas le lâcher. Il s'agit d'impôts non payés sur les années 2021, 2022 et 2023, avec à chaque fois des impayés qui s'élèvent à environ 1 million de dollars par an.

Quavo n'est d'ailleurs pas le seul ancien membre de Migos visé par l'IRS, qui a aussi réclamé à Offset, en décembre dernier, 1,5 millions de dollars pour des impayés de l'année 2022. Et autant vous dire que les services fiscaux américains ne sont pas aussi complaisants que les français, qui laissent les évadés fiscaux couler des jours heureux à Dubaï. Aux USA, c'est le principe d'extraterritorialité qui est de mise : l'administration américaine a un droit de regard sur l'utilisation de chaque dollar dans le monde, et ils peuvent donc saisir ou bloquer vos comptes n'importe où dans le monde. Donc globalement, vous avez intérêt à payer...

On espère que le featuring avec Alkpote va aider le poto Quavo à payer les impôts, même si on est à peu près certains que ça ne suffira pas !