Meek Mill en pleine forme dans son "Head High Freestyle"

Meek Mill vient de prendre tout le monde par surprise avec son nouveau morceau, "Head High Freestyle", dans lequel il apparaît en frome comme jamais et kicke comme à l'époque !

Le rappeur Meek Mill a perdu un peu de sa superbe ces dernières années, notamment à cause du rumeurs, apparemment fausses, concernant sa sexualité et une éventuelle proximité physique avec Diddy. Depuis, il semble un peu boudé par les médias, et a un peu perdu cette place qu'il occupait auparavant, parmi les artistes les plus influents de la scène rap US. Pourtant, sa musique est toujours aussi forte, et il le prouve encore cette semaine avec la sortie de son nouveau morceau, "Head High Freestyle".

Un morceau un peu court, on le regrette, car la performance délivrée par le rappeur américain est très solide. Des lyrics poignants, dans lesquels Meek Mill parle à coeur ouvert de sujets qui lui tiennent à coeur, évoquant notamment sa paternité et les responsabilités qui vont avec, mais aussi l'évolution du rap actuel, qu'il qualifie de "bubblegum rap" avec des artistes qui ne racontent plus grand chose et qui ne viennent même pas de la street pour certains.

Une bonne perf, avec un petit délire artistique pour le visuel puisqu'il pose devant un grand portrait de DMX, une image mythique, et qui montre que Meek Mill a du respect pour les anciens. Difficile de dire cependant si ce freestyle s'inscrit dans un projet plus large, ou si c'est juste un morceau pour dire à tout le monde qu'il s'en fout de ce qui se raconte sur le web : il est toujours bouillant !