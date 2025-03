Fridayy avec Meek Mill pour le clip de "Proud Of Me"

Une connexion 100% Philadelphie où ça lève fort la bécane.

Fridayy s'était fait un peu discret depuis 2023, mais il a profité du début d'année pour sortir du silence, avec un tout nouvel album. Le projet s'appelle "Some Days i'm good, some days i'm not", il est très long, et contient notamment un featuring avec Meek Mill, "Proud Of Me", qui vient d'être clippé. Et comme les deux rappeurs sont de Philadelphie, forcément, ça commence en levant des bécanes. Ensuite, place à Fridayy avec son flow à la Kevin Gates, puis Meek Mill vient avec son énergie habituel apporter un coup de boost au morceau. Un morceau symbolique, pour deux artistes de la même ville.