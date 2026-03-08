Young Thug : dans la sauce pour de nouvelles rumeurs d'infidélité, il met les choses au clair

Notre gars sûr Young Thug mène la belle vie, mais il est à nouveau dans la sauce à cause d'une vidéo de lui en train de danser derrière une influenceuse en boîte de nuit, à tel point qu'il a été obligé de démentir publiquement.

Young Thug était dans la tourmente depuis sa sortie de prison. Les contenus de ses appels téléphoniques passés en détention ont été rendus publics, et ils ne le mettaient pas franchement en valeur puisqu'il clashait un peu tous ses collègues rappeurs. Et pendant toute cette histoire, il a pu compter sur le soutien de Mariah The Scientist, sa girlfriend officielle, malgré le fait qu'il ait avoué son infidélité. Une histoire qui a fait la une des journaux people aux USA, mais qui s'est soldée par une demande en fiançailles de la part de Thugger, conscient d'avoir trouvé une femme d'une patience rare. Cependant, l'artiste est à nouveau dans la sauce, car les rumeurs d'infidélité viennent d'être relancées de plus belle.

On croyait que Young Thug était passé en mode "daron responsable" après sa sortie de prison, lui qui avait même annoncé publiquement qu'il voulait faire un enfant avec Mariah. Mais un thug reste un thug, c'est en tout cas ce que semblent penser les internautes après la parution d'une vidéo dans laquelle on voit Young Thug danser derrière l'influenceuse Adiza Sankofa en boîte de nuit. Forcément, les commères du web se sont enflammées, en relançant les rumeurs d'infidélité, mais Thugger a rapidement tenté d'éteindre l'incendie, en déclarant dans un tweet :

Je marchais juste et je suis passé devant la caméra, j'ai simplement dansé avec une fan sur de la musique cool, ne faites pas comme si c'était un truc de fou. Et oui, j'avais déjà vu la caméra lol, j'ai une femme !

Les commères n'ont pas l'air d'y croire, il faut dire aussi que l'influenceuse a de solides arguments pour faire dévier certains hommes, mais on dirait bien que Young Thug est solide sur ses appuis, même s'il a quand même jeté un petit regard (et on le comprend). On espère que ça suffira à faire taire ceux qui épient le moindre pseudo-faux pas de tout le monde pour les balancer sur Internet!