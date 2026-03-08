Cardi B : les bagarres entre fans la distraient pendant ses concerts

Lors d’un arrêt de sa tournée Little Miss Drama Tour, la rappeuse américaine Cardi B s’est adressée à la foule avec humour en demandant aux spectateurs d’éviter les bagarres pendant ses performances, expliquant que cela la distrayait sur scène et la faisait perdre le fil du spectacle.

Cardi B n’a pas hésité à utiliser son sens de l’humour pour faire passer un message original à ses fans lors d’un de ses récents concerts dans le cadre de sa tournée Little Miss Drama Tour.

Alors qu’elle se produisait devant une foule nombreuse, la rappeuse a interrompu sa performance pour plaisanter au sujet des bagarres qui éclatent parfois dans le public. "Ladies and gentlemen, please don’t fight because when y’all fight … I’m nosy", a-t-elle déclaré, expliquant dans un rire que sa curiosité la poussait à regarder les altercations plutôt qu’à se concentrer sur son show.

Cardi B asks people not to fight at her concerts:



“Ladies and gentlemen, please don’t fight because when y’all fight… I’m nosy. I wanna see it! And that distracts me from the performance and I f*ck up” pic.twitter.com/spyA5yEvas — Pop Base (@PopBase) March 1, 2026

Elle a poursuivi en plaisantant : "That distracts me from the performance and then I fuck up", avant de conclure avec humour : "So please, no fighting. Do it after the show". Cette remarque légère a fait sourire son public et a rapidement été relayée et commentée sur les réseaux sociaux.

Ce moment, à la fois drôle et révélateur de sa relation unique avec ses fans, montre comment Cardi B sait mêler divertissement et interaction directe avec la foule lors de ses concerts. Elle a su transformer une situation potentiellement problématique en un échange complice, tout en rappelant, avec autodérision, que même une grande artiste peut être déconcentrée par les distractions du public.