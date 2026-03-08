La nouvelle vague “ratchet” : phénomène viral ou copie assumée ?

Depuis quelques mois, une nouvelle génération d’artistes féminines bouscule les codes du rap avec une énergie ultra “ratchet” : flow agressif, punchlines crues, esthétique flashy et beats percutants. Parmi elles, des titres comme Sunshine ou Trim sur Trump the Bill tournent massivement sur TikTok et enflamment les playlists urbaines.

Un style provoc’ et assumé

Cette nouvelle vague mise sur une attitude décomplexée : sexualité revendiquée, autodérision, egotrip permanent et visuels saturés de couleurs. On y retrouve l’ADN du rap club des années 2010, boosté par les codes des réseaux sociaux. Clips courts, refrains accrocheurs, phrases pensées pour devenir virales : tout est calibré pour marquer vite et fort.

L’ombre de Nicki Minaj

Le débat revient sans cesse : ces nouvelles “ratchets” innovent-elles vraiment ? Beaucoup pointent une ressemblance flagrante avec le style de Nicki Minaj : voix modulée et personnages multiples, esthétique Barbie / hyper pop, attitude dominatrice et théâtrale, mélange rap hardcore / gimmicks ultra catchy.

Certaines critiques parlent même de “copie 2.0”, estimant que la recette popularisée par Nicki dans les années 2010 est simplement remise au goût du jour. La Queen of Rap semble rester sur son trône malgré un effacement de sa communauté suite à son soutien affiché au président Trump. Comme une confrontation, les "princesses" du rap s'installent dans le paysage du rap US apportant une vague de fraicheur qui fait du bien.

Héritage ou recyclage ?

Dans le rap, l’influence est partout. La question est donc moins “copie ou non” que “évolution ou répétition ?”.

Chaque génération s’inspire de la précédente. Comme Nicki Minaj elle-même s’inscrivait dans la lignée de figures féminines fortes avant elle, cette nouvelle vague semble adapter les codes à l’ère TikTok : plus rapide, plus provocante, plus virale. Entre fans qui saluent une libération de ton et détracteurs qui dénoncent un manque d’originalité, le débat alimente la hype. Une chose est sûre : ces artistes savent créer la conversation en utilisant même l'iconique rire de Nicki. Et dans l’industrie musicale actuelle, faire parler est déjà une victoire.