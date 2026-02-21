Nicki Minaj diffuse des images avec Donald Trump : les internautes s’enflamment

Nicki Minaj est au cœur d’une vive polémique après avoir partagé sur les réseaux sociaux des images la montrant aux côtés de l’ancien président américain Donald Trump. Ce post, publié à l’occasion du Presidents Day, a déclenché une pluie de réactions virulentes en ligne.

Des images AI provocantes pour marquer le Presidents Day

Le 16 février, Nicki Minaj a posté sur sa page un ensemble de photos truquées par IA, où elle apparaît assise aux côtés de Donald Trump dans une voiture décapotable, tous deux habillés de tenues flashy et entourés de billets de banque. Le tout accompagné de la légende « Happy #PresidentsDay ».

Une réaction en ligne très mitigée

Le post n’a pas laissé la toile indifférente :

Certains internautes ont qualifié les images de « embarrassantes » et « gênantes », estimant que la rappeuse se ridiculisait.D’autres ont remis en question l’utilisation d’une image AI plutôt qu’une vraie photo. Certains fans ont toutefois apprécié l’esthétique ou pris la publication au second degré.

Un commentaire qui circule largement : « I don’t know anyone more embarrassing », résume bien l’ampleur des critiques.

Ce n’est pas la première fois que Nicki Minaj fait parler d’elle pour son lien avec Donald Trump. Elle s’était déjà déclarée « fan numéro 1 » du président et a participé à des événements politiques à ses côtés récemment, ce qui avait déjà suscité de fortes réactions contrastées de la part de ses fans et de nombreux internautes.

Alors que la publication continue de circuler massivement, le débat sur la frontière entre création AI, image publique des artistes et engagement politique reste au centre des discussions sur les réseaux.