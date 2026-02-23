Young Thug annonce déjà son nouvel album "DBC"

A peine six mois après al sortie de "UY Scuti", Young Thug annonce déjà un nouvel album, qui s'appellera "DBC".

La sortie de prison de Young Thug ne s'est sans doute pas passée comme il l'aurait souhaitée. Après deux ans d'incarcération et de procédures autour du célèbre procès YSL, le rappeur d'Atlanta est sorti l'année dernière. Mais sa sortie a été mouvementée : entre le clash avec Gunna, et la fuite de ses conversations téléphoniques en taule, qui a provoqué un froid avec plusieurs rappeurs, il se retrouve même à se faire attaquer par Kendrick Lamar. Mais Thugger a de la ressource, et il vient déjà d'annoncer un nouvel album, "DBC".

Le rappeur a pourtant déjà sorti un album il y a environ six mois, "UY Scuti" à la fin du mois de septembre. Un projet attendu, mais qui n'a pas forcément laissé une grande trace. On se doute donc que Young Thug a envie de faire "fermer des bouches", mais aussi qu'il a eu le temps d'écrire pas mal de textes pendant sa longue période en détention. Le voilà donc qui annonce, via ses réseaux sociaux, un nouvel album, intitulé "DBC", pour "Day Before Coachella". Pas d'indice sur la date de sortie, mais on peut imaginer que le projet sortira donc avant Coachella, sachant que le festival commence 10 avril.

On pourrait donc avoir un nouvel album de Young Thug dans un peu moins d'un mois. Ce sera l'occasion pour Thugger de mettre les choses au clair, et de peut-être répondre aux dernières polémiques le concernant : l'histoire de "fuck the streets" avec 21 Savage et Gunna, le clash de Kendrick Lamar sur l'album de Baby Keem, les rumeurs de "snitching" le concernant,... Les premiers singles devraient bientôt voir le jour, on vous tient au courant du déroulé des évènements !