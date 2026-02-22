Beyoncé rend hommage à Puerto Rico après le show historique de Bad Bunny au Super Bowl

Au lendemain du spectaculaire halftime show de Bad Bunny lors du Super Bowl LX, Beyoncé a partagé des photos symboliques affichant son soutien à Puerto Rico. Un geste fort qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et relancé les rumeurs de collaboration.

Dans une série de clichés publiés sur Instagram, Beyoncé apparaît tenant un drapeau de Puerto Rico, dans sa version bleu clair — un détail historique qui n’a pas échappé aux internautes. Ce choix visuel a été largement interprété comme un hommage direct à Bad Bunny et à la culture portoricaine, mise à l’honneur lors de sa performance au Super Bowl. L’artiste portoricain a en effet marqué les esprits avec un show vibrant, célébrant ses racines et la langue espagnole devant des millions de téléspectateurs.

La performance de Bad Bunny n’a pas seulement été un moment musical fort : elle a aussi représenté une vitrine mondiale pour Puerto Rico. Entre mise en avant de l’identité latine et célébration de son héritage culturel, le show a suscité une immense fierté au sein de la diaspora.

Le soutien affiché par Beyoncé amplifie encore davantage cet élan. Icône mondiale, la chanteuse a souvent utilisé son image pour mettre en lumière des causes culturelles et sociales. Ce nouveau geste s’inscrit dans cette continuité.

Les réseaux sociaux se sont rapidement emballés : certains fans y voient un simple message de respect artistique, d’autres évoquent déjà une potentielle collaboration entre Beyoncé et Bad Bunny — voire un trio incluant Lady Gaga, théorie alimentée par diverses spéculations en ligne.

Aucune annonce officielle n’a été faite pour le moment, mais l’engouement est bien réel.

Plusieurs jours après le Super Bowl, la performance de Bad Bunny continue d’avoir des répercussions dans la pop culture. Entre célébration identitaire et rumeurs musicales, le moment dépasse largement le cadre sportif.

Une chose est sûre : quand deux géants de l’industrie comme Beyoncé et Bad Bunny se croisent, même indirectement, l’impact est immédiat.