Orelsan : ses 10 dates à l'Accor Arena sont sold-out

Orelsan a réussi à remplir ses dix dates prévues à l'Accor Arena en 2026, tout simplement du jamais vu dans l'histoire du rap français.

La course aux chiffres continue à battre son plein dans le rap français, avec une course aux records et aux gros chiffres entre les plus grandes têtes d'affiche du game. Une compétition qui était, avant, concentrée sur les chiffres de ventes, mais qui s'étend maintenant aux nombres de certifications, ou encore à la vitesse dont vous remplissez telle ou telle salle. Et à ce petit jeu, Orelsan vient de mettre une petite vitesse à la concurrence, en remplissant ses dix dates prévues à l'Accor Arena de Bercy, à la fin de l'année 2026.

Car oui, Orelsan sera en concert à l'Accor Arena de Bercy du 9 au 20 décembre cette année. Dix Bercy d'affilée, voilà qui n'avait tout simplement jamais été fait dans l'histoire du rap français. La salle, avec sa capacité de 20 000 places, va donc accueillir 200 000 fans du rappeur au mois de décembre. Un record à relativiser, puisque les places ont été mises en vente il y a quelques mois (octobre), mais il faut quand même souligner la difficulté d'organiser 10 dates d'affilée dans la même ville, et de trouver assez de gens pour remplir les dix concerts.

Bravo à Orelsan, on voit clairement que le rap français et la musique dite "urbaine" ont encore passé un cap, avec Gims par exemple, qui avait lui aussi réussi à programmer 4 dates d'affilée dans l'énorme salle de Paris La Défense Arena. On se demande maintenant quel rappeur va être capable de remplir 3 ou 4 Stades de France à la suite !