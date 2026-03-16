GMK raconte le jour où Rim'K a failli mourir en voiture : "il avait loupé un virage"

Tonton Rim'K est toujours aussi frais au micro, mais concernant la conduite, on dirait bien qu'il a les réflexes de l'ancienne génération d'après GMK !

Depuis plusieurs mois désormais, il y a un rendez-vous promo qui semble immanquable pour les rappeurs lorsqu'ils sortent un album ou qu'ils annoncent un gros projet : l'interview chez GMK, le célèbre Youtubeur automobile monégasque, spécialisé dans le luxe. Forcément, quand on passe son temps à parler de gammos, c'est logique de se retrouver dans ce genre d'émission. Cette semaine, c'est PLK qui était de passage chez le Youtubeur, qui lui a d'ailleurs raconté une drôle d'anecdote à propos d'un moment mémorable avec Rim'K, qui avait failli le tuer (et se tuer aussi) lors d'un parcours en bagnole.

Nan mais toi tu vas pas me faire une frayeur comme Rim'K. Rim'k il m'avait fait reup, frérot. Tonton il a des bugs des fois (rires). [...] Moi, il avait loupé un virage frérot. Il l'a pas vu. Moi je le voyais arriver, et lui je le voyais, il était comme ça, et il parlait en me regardant. Et moi je voyais l'épingle qui arrivait et je me disait "ça y est on va crever". Je dis "frérot, frérot...", il me dit "ouais t'inquiète, je gère", et moi je lui dis : 'mais mon reuf on a failli mourir là'. Carrément j'ai coupé la caméra.

PLK était donc de passage chez GMK pour faire la promotion de son album "Grand Garçon", sorti vendredi, et qui semble cartonner au vu des nombreux titres qui figurent dans le top single. Polak était dans son élément chez le Youtubeur, lui était mécanicien dans sa jeunesse et qui a toujours aimé les belles caisses. Et lors de l'interview, le monégasque a livré une anecdote assez folle à l'habitant de Clamart, au sujet de Rim'K qui avait failli les tuer en voiture pendant un tournage, probablement celui pour la vidéo "On frôle l'accident en RS6" publiée il y a 4 ans.

Une vidéo racontée avec beaucoup d'humour et de rires, mais avec encore un peu de peur dans la voix de GMK et on sent qu'il a vraiment été marqué par la conduite de pirate de tonton Rim'K. Et on comprend pourquoi, au vu de la vidéo !