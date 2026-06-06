50 Cent : sa baby mama affirme que la sextape avec Diddy a été filmée sans consentement

Après la fuite d'une sextape devenue virale sur les réseaux sociaux, Daphne Joy, ancienne compagne de 50 Cent, affirme que le tournage de cette vidéo n'était pas consentie et qu'elle a été victime de chantage.

L'affaire Diddy n'a pas fini de livrer tous ses secrets. En ce moment, c'est le nom de Daphne Joy qui est sur les lèvres de tous les suiveurs assidus du rap US, mais aussi dans tous les moteurs de recherche (on vous voit les coquins). Car une sextape vient de voir le jour, dans laquelle on voit très clairement Diddy, en compagnie de Daphne Joy, et d'une troisième personne qui est apparemment un acteur pornographique. Alors que Fifty a profité de tout ça pour se moquer un peu plus de son ex et de Diddy, Daphne affirme que cette vidéo a été filmée sans son consentement.

On rappelle que Daphne Joy était citée parmi les possibles victimes dans l'affaire Diddy, et depuis que la vidéo est sortie elle a pris la parole, dans un très long message posté sur son compte Instagram et qui a depuis été supprimé. Elle explique qu'à l'époque, elle était complètement sous l'emprise de Diddy et qu'elle aurait fait n'importe quoi pour le rendre heureux. Elle affirme également que la vidéo était filmée sans son consentement, et que Sly Digger, l'acteur présent dans la vidéo, l'a même fait chanter en la menaçant de la publier ou de la vendre à un gros média, ce qu'il a d'ailleurs fini par faire. Le média l'a alors contactée, et elle explique que c'est la première fois de sa vie qu'elle s'est évanouie.

Bref, si la sextape est sortie dans les médias, c'est parce qu'apparemment Daphne Joy a refusé de céder au chantage, et tout de suite, ça paraît beaucoup moins drôle. Cependant, plusieurs commentaires font état du fait qu'on l'entend parler de la présence de la caméra pendant la vidéo, qu'elle se positionnerait aussi sous certains angles en suivant les ordres de Diddy, donc pour le consentement, on ne sait pas, mais la dame était apparemment consciente de ce qui se passait dans la pièce. En tout cas, plus les jours passent, plus le monde se rend compte que tout ce qui entoure Diddy n'est que perversion, et tout ça fait bien rire 50 Cent, qui en a profité pour tacler Diddy sur la taille de son pénis, et insulter son ex.