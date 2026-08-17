Dragon Ball : Un parc d’attractions XXL dévoilé en Arabie saoudite !

Par La rédaction

L’univers de Dragon Ball va prendre vie en Arabie saoudite avec un parc à thème gigantesque. De quoi faire rêver les fans français, qui aimeraient évidemment voir débarquer un tel projet en France.

Le projet a été dévoilé par Qiddiya Investment Company en partenariat avec Toei Animation. Présenté comme le premier parc à thème Dragon Ball au monde, il s’étendra sur plus de 500 000 m² en Arabie saoudite. L’objectif : plonger les visiteurs au cœur de l’univers imaginé par Akira Toriyama.

Le parc devrait proposer sept zones thématiques inspirées de différents lieux emblématiques de la franchise, parmi lesquels Kame House, Capsule Corporation et de nombreux autres endroits iconiques. Plus de 30 attractions sont annoncées, avec notamment une impressionnante représentation de Shenron culminant à 70 mètres.

Pour les fans français, un tel projet fait forcément rêver et donne envie de voir Dragon Ball s’installer en France. À ce jour, aucune annonce officielle ne confirme toutefois l’arrivée d’un parc similaire dans l’Hexagone, même si des rumeurs évoquent la possibilité de voir un tel projet émerger à l’avenir. En Arabie saoudite, le parc est quant à lui toujours en développement et aucune date d’ouverture officielle n’a encore été communiquée.