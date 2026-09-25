Niro magistral sur son feat avec Tiakola, "WpointM"

Est-ce le morceau le plus fort du nouvel album de Tiakola ? En tout cas, la performance de Niro sur le morceau "WppointM" a fait exploser les réseaux sociaux et tout le monde en parle.

C'est clairement le gros évènement rap français de la semaine : Tiakola a enfin dévoilé son nouvel album "WpointM", teasé depuis de longs mois et attendu par les fans depuis plus d'un an désormais. Le rappeur du 93, membre du 4Keus, est donc de retour avec son nouvel album, à peine 2 jours après avoir dévoilé un petit EP 6 titres en guise de préface à son projet. Un Tiako généreux, attendu au tournant, lui qui a atteint un nouveau pallier depuis 2023. Et visiblement, le rappeur a satisfait les fans, notamment grâce à ce feat avec Niro qui semble faire l'unanimité partout.

Car parmi les nombreux invités prestigieux qui sont présents sur l'album du rappeur, on trouve aussi Niro, véritable pilier de la scène street du rap français depuis des années maintenant. Et le kickeur de Blois était invité sur le morceau éponyme de l'album, "WpointM", pour une mission bien spécifique et un peu surprenante : raconter l'histoire de Tiakola. Le morceau est un story-telling autobiographique de Tiako, mais rappé et raconté par Niro, sur une prod de Sokol, Eliyel, Zoen et Washy. Une instru quasi full piano qui donne un côté très solennel au morceau.

Et sur cette belle instru, Niro retrace donc la vie entière de Tiakola, de sa naissance jusqu'à son explosion dans la musique, en passant par l'aventure 4Keus Gang et la manière dont le groupe explosé en vol à cause de problèmes d'égo. Un morceau vraiment touchant et très réussi, qui fait le tour de tous les réseaux sociaux, où tout le monde salue la performance de fou de Niro, et l'idée incroyablement bonne de Tiako, de confier la mission de raconter sa vie à quelqu'un d'autre.