Le décès de Calbo a évidemment ému la totalité du rap français, qui a choisi de lui rendre hommage avec ce concert qui sera rempli de stars, prévu au Zénith de Paris le 14 octobre 2026.

C'est probablement la perte la plus importante concernant le rap français pour cette année 2026 : Calbo, moitié d'Arsenik, groupe mythique des années 90/2000, membre du Secteur Ä, véritable légende de notre culture, est décédé en janvier dernier. Une disparition qui avait provoqué de nombreuses réactions, notamment de la part d'artistes qui ont été éduqués au rap avec ses textes, mais également jusqu'au Ministère de la Culture (un peu maladroit, mais c'est l'intention qui compte). Par conséquent, le rap FR a décidé de se mobiliser pour lui rendre hommage, avec un concert prévu au Zénith de Paris !

Cela fait plusieurs semaines que le projet était en cours, et désormais, on en connait donc la date : le concert hommage aura lieu le 14 octobre 2026, dans quelques semaines. Un concert qui a visiblement été lancé sous l'impulsion de ses proches, qui valident l'évènement (Lino l'a partagé sur Insta), on est donc sur un truc carré, et c'est tant mieux. En plus de la date, c'est surtout le casting de la soirée qui est impressionnant, avec un mélange d'ancienne et de nouvelle génération, mais surtout de véritables kiffeurs de rap.

Fianso sera de la partie, ainsi que Bigflo & Oli, IAM, les PSY4 de la Rime, Rim'K, Wallen, Youssoupha, Kery James, Abd Al Malik, Oxmo Puccino, Seth Gueko, les X-Men, Busta Flex, la Scred Connexion, les 2 Bal, Demi-Portion, Dinos, Doc Gyneco, bref, du très lourd. Des rappeurs qui ont tous en point commun l'amour de l'écriture, et l'admiration évidente pour Calbo, qui faisait clairement partie des tauliers dans ce domaine. La billetterie est ouverte, si vous voulez vous aussi participer à cette soirée qui s'annonce intense en émotions, ça se passe par ici !