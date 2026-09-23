Presque 20 ans après leur clash hardcore, Booba et Sinik se chauffent à nouveau via les réseaux sociaux et viennent d'annoncer la reprise des hostilités. Pur divertissement en approche !

Des clashs, le rap français en aura connu quelques uns. Mais parmi ceux qui ont fait véritablement tremblé la scène rap, il y en a un qui se détache clairement du reste, car il concernait deux rappeurs qui se sont affrontés, avec des punchlines hyper violentes, alors qu'ils étaient chacun au sommet du rap game. On parle évidemment du clash entre Sinik et Booba. Un clash lancé par Kopp à l'époque, au détour d'une punchline provocatrice, qui avait débouché sur une réponse de Sinik, "Carton jaune". Puis on a eu droit à "Carton Rose" de B2O, et après, plus rien. Mais le boss du 92i vient d'officialiser la reprise du clash !

On croyait cette histoire enterrée depuis des années, puisque d'un côté, Sinik semble avoir un peu mis le rap de côté, et de l'autre, Booba semble préférer insulter les gens sur els réseaux sociaux plutôt que de sortir de vrais diss tracks depuis quelques années. Mais la prise de parole de Sinik concernant MC Pao a visiblement donné envie à Kopp d'aller titiller son rival de l'époque. Après avoir sorti un vieux montage IA avec Sinik en train de reprendre les paroles de "Vraie Richesse" de MC Pao, Kopp a choisi d'aller plus loin dans la provocation :

"Toi rien qu'tu jactes en fait. Tu fais que jacter. Alors qu'on attend ton Carton Rouge. Pourquoi t'as pas sorti Carton Rouge ? Pourquoi tu continues à jacter ? Tu sais très bien que t'es éteint. Voilà, tais-toi c'est mieux. Soit tu te tais, soit revient dans le game, envoie Carton Rouge. Tu fais le meilleur ? Viens !"

On ne l'aurait pas cru si vous nous aviez raconté ça hier, mais Sinik a décidé de répondre à Booba en message vocal, et clairement, il semble chaud pour remettre ça.

"Eh mais remercie moi de pas l'avoir sorti le clash. T'as eu chaud mon gars, t'as eu très très chaud et on le sait très très bien. Arrête de faire le fou, tu fais peur à personne. Essaie de vaincre Magali Berdah déjà, et après on pourra parler toi et moi. mais si vraiment t'es chaud, moi je le sors hein. Y a pas de problème mon ami. On se la refait comme en 2007, sans aucun problème. Ne crois aps que tu fais peur aux gens, tu fais peur à personne. On t'a vu te battre, on sait. "

Tout ça aurait donc pu en rester là, mais visiblement, du côté de Booba, ça s'ennuie un peu, et ça cherche clairement des opps pour faire un très gros buzz. Il lui a donc renvoyé à nouveau un message, toujours plus provoquant, en lui disant qu'il "fait manger sa famille grâce à l'argent de "Destinée", et qu'il lui aura fallu 15 ans pour faire pousser des cojones, et Sinik a lui aussi répondu que ça allait sortir. Pas de date officielle pour le moment, mais on se dirige donc vers un retour du clash entre Booba et Sinik, et on doit vous l'avouer, on est assez curieux de voir ce que ça pourrait donner en 2026 !