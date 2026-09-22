La Rvfleuze bientôt en feat avec Ninho : le morceau a déjà été enregistré !

Des images ont commencé à fuiter concernant une collaboration musical entre La Rvfleuze et Ninho, et le featuring devrait sortir très bientôt.

Le rap français est en stand by depuis la rentrée. Soit nos rappeurs ne sont pas encore rentrés de vacances, soit ils font tous profil bas au niveau des projets, en attendant le raz-de-marée annoncé avec l'arrivée du futur album de Tiakola, "WpointM", qui sort ce vendredi 25 septembre. En tout cas, c'est un peu le calme plat dans le rap FR, mais on a quand même des feats intéressants qui rythment l'actualité. Après La Rvfleuze et Vacra sur "Fille à papa", la révélation du 19ème arrondissement sera bientôt de retour... avec Ninho !

La Rvfleuze est absolument partout depuis un an, et pas mal de ses morceaux sont partout. Notamment ses featurings, de "Sexy Nana" avec Aya Nakamura, en passant par "Fille à Papa" avec Vacra. Visiblement, il veut continuer ce "run" de folie, puisque sur son compte Snapchat, il a publié une story dans laquelle on le voit en studio, en compagnie de Ninho. Il mentionne même NI dans sa story, mais on n'a malheureusement aucune information concernant le nom du morceau, ni la date de sortie.

On n'a pas non plus d'extrait du morceau, et en vérité, c'est difficile d'imaginer ce à quoi le titre pourrait ressembler. Car s'il est plutôt adepte du rap "brut" sans trop d'autotune ni de mélo, La Rvfleuze a surpris tout le monde avec son single "Fille à papa", et on se dit qu'il pourait bien se mettre à pousser la chansonnette sur un refrain au côté de Ninho. En tout cas, voilà une sortie à surveiller de près !