Meek Mill : son clash avec Drake a bien démarré à cause de Nicki Minaj

DJ Akademiks révèle que le clash entre Drake et Meek Mill, qui a pris fin au bout de quelques années, a bien débuté à cause de Nicki Minaj, qui a blessé l'ego de celui qui était alors son compagnon, le forçant à attaquer le canadien.

Drake a peut-être perdu un clash contre Kendrick Lamar en 2024, mais ne croyez pas pour autant qu'il est nul dans ce domaine. Déjà, même contre K.Dot, il a prouvé qu'il pouvait sortir des diss tracks de qualité, mais surtout, ce n'est pas la première fois qu'on veut l'abattre dans le rap US : on se rappelle du clash contre Pusha T, par exemple (très méchant), ou de celui contre Meek Mill, assez violent à l'époque, et qui s'est achevé en 2018. Un clash dont DJ Akademiks nous apprend aujourd'hui qu'il a bien débuté à cause de Nicki Minaj.

Plusieurs rumeurs entouraient la vie privée de Drake, dont on disait qu'il avait eu une relation avec Rihanna, avec Nicki Minaj, avec un peu tout le monde. Et concernant Nicki Minaj, évidemment, sa vie privée nourrissait elle aussi tous les fantasmes. Entre 2015 et 2017, elle formait un couple très médiatisé avec Meek Mill, un couple à l'histoire mouvementée. Et c'est cette relation avec Nicki qui a déclenché ce clash avec Drake, c'est en tout cas ce que DJ Akademiks nous explique sur son stream.

Mais de quoi se mêle le DJ ? Si vous avez suivi l'actualité du rap US ces dernières semaines, vous devez savoir que Akademiks et Meek Mil sont en guerre ouverte, le rappeur a affiché sa volonté de vouloir venir taper sur Akademiks chez lui. Du coup, le DJ amateur de gossips a décidé de sortir tous les dossiers qu'il avait sur le kickeur de Philadelphie, notamment celui du clash avec Drizzy. Un clash qui a donc commencé à cause d'une remarque assassine de Nicki Minaj, lâchée pendant une séance de shopping en compagnie de Meek Mill à l'époque. Dans un magasin de luxe, Nicki a voulu faire passer un tas énorme de trucs à acheter à la caisse, en attendant de Meek Mill qu'il lui paie tout. Le fameux "princess treatment" dont doit s'acquitter chaque homme qui sort avec Nicki Minaj, on dirait bien.

Akademiks Says Meek Mill Started Hating Drake After Nicki Minaj Told Him He’d Never Be Drake pic.twitter.com/uVvJXqhKyl — Akademiks TV (@AkademiksTV) September 21, 2026

Sauf que Meek Mill n'avait pas assez de cash sur lui, et refusait d'avoir une carte bancaire pour ne pas être traçable, comme tout bon gars du hood. Il aurait donc dit à Nicki Minaj de payer, en lui disant qu'il la rembourserait en rentrant. Et Nicki aurait alors lâché une phrase qui a détruit l'égo de son gars : "Drake ne m'aurait jamais fait ça". Forcément, ça a fait péter un plomb à Meek, qui aurait alors hurlé en disant de ne plus jamais le comparer à Drake, et c'est à partir de là que le rappeur de Philadelphie s'est mis à rager contre Drizzy, dont il était pourtant assez proche pendant longtemps, en révélant l'utilisation de ghostwriters du côté du canadien.

Une histoire qui vaut ce qu'elle vaut, pusiqu'Akademiks est connu pour être un gros amateur de ragots, mais d'un côté, il a aussi rarement tord sur ce genre de sujets, et la rumeur selon laquelle Nicki serait au centre de la dispute entre les deux hommes tournait depuis longtemps. D'un autre côté, Akademiks est aussi connu pour être un énorme fanboy de Drake, pas sûr qu'il soit très objectif quand ça parle du rappeur canadien...