Macklemore : ses streams explosent après la polémique sur Ed Sheeran et la Palestine

D'un côté, les streams de Macklemore explosent après la polémique autour de la tournée d'Ed Sheeran et la Palestine. De l'autre, le milliardaire qui l'a fait exclure a même fini par donner de l'argent pour la cause palestinienne !

L’affaire Macklemore continue de prendre de l’ampleur. Quelques jours après son exclusion de la tournée américaine d’Ed Sheeran en raison de ses prises de position en faveur de la Palestine, le rappeur américain connaît un impressionnant regain d’intérêt sur les plateformes de streaming. Dans le même temps, Robert Kraft, milliardaire américain et propriétaire du Gillette Stadium, au cœur de la polémique, s’est engagé à soutenir financièrement des organisations venant en aide aux Palestiniens.

Les streams de Macklemore s’envolent

L’effet de la polémique est particulièrement visible sur les plateformes musicales. Selon les chiffres rapportés cette semaine, le catalogue de Macklemore et de Ryan Lewis est passé d’un peu plus d’un million de streams aux États-Unis le dimanche 14 septembre à près de deux millions deux jours plus tard, soit une hausse de 97 %.

Certains titres connaissent également un spectaculaire regain d’intérêt. Hind’s Hall, le morceau de Macklemore consacré à la cause palestinienne, ainsi que Hind’s Hall 2, ont notamment vu leurs écoutes progresser fortement. Cette dernière est passée de moins de 2 000 streams à plus de 22 000 en seulement deux jours aux États-Unis.

Ce phénomène intervient alors que Macklemore a été retiré de la partie américaine du Loop Tour d’Ed Sheeran. Le rappeur avait notamment affiché son soutien à la Palestine lors d’un concert au MetLife Stadium, avant d’annoncer son départ de la tournée.

Robert Kraft va-t-il financer l’aide aux Palestiniens ?

Au centre de la controverse figure également Robert Kraft, propriétaire du Gillette Stadium et milliardaire américain. Macklemore a affirmé que Kraft avait joué un rôle dans son exclusion de la tournée, tandis que Kraft a défendu son engagement contre l’antisémitisme.

Après cette polémique, Macklemore a annoncé qu’il reverserait 1 million de dollars de ses revenus liés à la tournée à plusieurs organisations humanitaires venant en aide aux Palestiniens. Il a également demandé à Robert Kraft d’égaler cette somme. Selon l’Associated Press, Kraft a accepté de relever le défi.

Une situation particulièrement symbolique : une controverse née autour de la liberté d’expression et du soutien à la Palestine pourrait finalement déboucher sur des millions de dollars supplémentaires destinés à l’aide humanitaire.

Pendant ce temps, l’exclusion de Macklemore semble avoir eu un effet inattendu : sa musique est davantage écoutée, et son message bénéficie d’une nouvelle visibilité.