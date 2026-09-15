Macklemore exclu de la tournée d'Ed Sheeran à cause de son soutien à la Palestine

Le rappeur Macklemore a soutenu la cause palestinienne à plusieurs reprises sur scène, et la sanction ne s'est malheureusement pas faite attendre : il vient d'être exclu de la tournée

Les années passent mais il y a des choses qui ne changent pas : afficher son soutien publiquement à la Palestine peut avoir de graves conséquences pour votre carrière. On ne compte plus les gens blacklistés pour cette raison, notamment dans le milieu artistique, où de nombreuses voix se sont élevées pour afficher leur soutien à la cause palestinienne : à Hollywood, dans la musique, avec à chaque fois les mêmes résultats : on vous met de côté, petit à petit. Et dernièrement, c'est Macklemore qui a fait les frais de son engagement, lui qui vient d'être écarté de la tournée d'Ed Sheeran.

Le rappeur, qui était devenu une véritable célébrité grâce à son tube "Thrift Shop" sorti en 2012, s'occupait de la première partie d'Ed Sheeran sur sa tournée américaine. Et lors des deux concerts du chanteur britannique à New-York, Macklemore avait profité de son passage sur scène pour dire "Free Palestine", en affirmant aux habitants de Gaza qu'il ne les oubliait pas. Pas de propos agressif ou provocateur, mais il faut croire que c'était déjà trop pour l'équipe d'Ed Sheeran, qui ont décidé d'exclure Macklemore des prochaines dates. Certaines personnalités américaines, comme Robert Kraft, propriétaire du Gillette Stadium et des New England Patriots, ont affirmé qu'ils avaient œuvré pour exclure le rappeur de la tournée, pour lutter contre ce qu'ils considèrent comme un discours de haine.

Visiblement, demander la libération d'un pays actuellement sous les bombes depuis des années, c'est considéré comme un discours de haine... Macklemore lui-même a réagi à l'information, en expliquant qu'il ne voulait pas qu'on le plaigne comme étant une victime, que les vraies victimes dans l'histoire sont les Palestiniens, et qu'Ed Sheeran reste son ami depuis 13 ans et qu'il le considère comme un frère. Mais malgré cette amitié, Macklemore estime qu'il ne pouvait pas se taire ou s'empêcher de prendre la parole sur ce sujet.

Si ces paroles m'ont coûté la scène, tout en ramenant le débat sur la Palestine, alors c'était la tournée la plus réussie à laquelle j'ai jamais participé.

On tient ici, à la rédaction, à saluer la pris de parole du rappeur sur le sujet. Comme d'habitude dans le rap, prendre position fait grincer des dents, et ça devient de plus en plus difficile au fil des années : on vous allume sur Twitter, dans vos commentaires Instagram, bref, ce qui se limitait avant aux plateaux télés ne s'arrête désormais plus. Donc grosse force à Macklemore, lui qui avait déjà scandé "Free Palestine" sur scène à Toulouse il y a quelques semaines, et qui semble rester fidèle à ses convictions malgré les pressions.