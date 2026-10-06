Ice Spice fait monter la température avec ses photos de vacances en Islande

Habituée à faire le buzz en se servant de son corps, Ice Spice a une fois de plus augmenté la température avec ce shooting de vacances réalisé en Islande.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu'on parle beaucoup moins d'elle et de sa musique, mais ne croyez pas qu'Ice Spice a quitté l'industrie musicale pour autant : la rappeuse est toujours active, notamment sur scène avec pas mal de concerts et de festivals ces derniers mois. On attend évidemment le prochain album de l'artiste, qui devrait sortir en 2027, mais dont ni le nom, ni la tracklist n'ont été confirmés. En attendant, la star se met bien avec des petites vacances en Islande, dont les photos ont déjà fait le tour d'Internet.

Être "virale", c'est une volonté qu'on retrouve comme un fil rouge dans la carrière d'Ice Spice, qui a toujours adopté une attitude plutôt provocante, parfois sexy, pour attirer l'attention médiatique, avant d'enchaîner rapidement avec un clip, un album ou un film. Et cette fois, on peut dire que la mission est accomplie, elle qui a révélé quelques photos prises en bikini dans les lacs islandais. La chanteuse a beau s'appeler Ice Spice, le pays où elle se trouve, s'appeler l'islande, mais l'ambiance semble être plutôt "caliente" autour de l'artiste, et ça plaît aux internautes, puisque le post Instagram a déjà dépassé le million de likes en 18 heures.

Ce qu'on attend désormais, c'est le "next move" de l'artiste, car comme on le disait précédemment, cette manière de faire le buzz, depuis le début de sa carrière, est souvent suivie d'une sortie importante, et rien n'a été annoncé pour le moment, même si les fans demandent la sortie de ce prochain album d'Ice Spice, qui pourrait bien s'appeler "Rosadita" si on en croit certains sites spécialisés.