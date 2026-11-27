Le chanteur colombien Feid et le rappeur Snoop Dogg ont sorti leur collaboration « Gracias x Todo » le jour de Thanksgiving, le 26 novembre 2026. Ce titre commun célèbre la foi, la famille et la reconnaissance, loin des hits festifs habituels des deux artistes. Un clip émouvant accompagne la chanson, avec des photos de famille et une chorale de jeunes.

Feid et Snoop Dogg ont choisi le jour de Thanksgiving pour dévoiler leur collaboration intitulée « Gracias x Todo », ce qui se traduit par « Merci pour tout ». Sortie le 26 novembre 2026, la chanson prend le contrepied des productions habituelles des deux artistes en misant sur la réflexion, l'humilité et la foi.

Un message de gratitude au cœur du titre

Sur ce morceau, Feid et Snoop Dogg échangent leurs couplets sur les hauts et les bas de la vie. Selon Billboard, la chanson célèbre la gratitude, la persévérance et l'importance d'apprécier le chemin parcouru.

Dans le refrain, Feid chante en espagnol : « Merci, Dieu / Merci, Dieu, de ne pas m'avoir laissé partir. Toujours en attente du meilleur / Tu m'as toujours entendu / Je suis encore là et j'ai tout fait au cas où je devrais partir. »

De son côté, Snoop Dogg alterne entre l'anglais et l'espagnol pour raconter son parcours, de la pauvreté au succès, et l'importance d'avoir pris soin de ses proches. Dans l'outro, il conclut : « Je suis reconnaissant d'être ici, je suis reconnaissant d'être devant vous. Je suis reconnaissant d'être entendu, je suis béni. Merci. »

Le titre ne contient aucun langage explicite, selon Complex, ce qui souligne encore davantage l'intention sincère derrière ce projet.

Un clip familial et intimiste

Le clip, réalisé par Diego Patiño, donne vie aux thèmes du morceau. On y découvre de vieilles photos de famille, des scènes autour d'une table du dîner, et un hommage aux grands-parents de Feid. La vidéo se clôt sur une séquence tournée dans une chapelle aux bougies allumées, où Feid chante aux côtés des jeunes choristes de la Fundación Good Kidz.

Feid avait publié sur Instagram à l'occasion de la sortie : « Happy thanksgiving for you all!! »

Une collaboration née sur scène

Selon Complex, qui cite le média Remezcla, la collaboration entre les deux artistes remonte à août 2025, lorsque Feid avait invité Snoop Dogg sur scène lors du festival Hard Summer à Inglewood, pour une performance de « Drop It Like It's Hot ».

Le duo avait ensuite présenté « Gracias x Todo » en avant-première lors de la 27e cérémonie des Latin Grammy Awards, le 12 novembre 2026, où Snoop Dogg avait fait une apparition surprise aux côtés de Divino, Lil Supa, Baby Ranks et DJ Premier.

Lors de cette même cérémonie, Feid avait remporté le Grammy de la meilleure performance reggaeton pour « Verano Rosa », sa collaboration avec Karol G. Il est par ailleurs nommé aux Grammy Awards pour l'album EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) - FEID VS FERXXO.

Une tournée nord-américaine en 2027

La sortie de ce single intervient à quelques semaines du lancement de la tournée Ferxxo – The Green Star Tour 2027, promue par Live Nation. Feid débutera les dates nord-américaines le 5 février 2027 au Kia Center d'Orlando, avant de passer par Miami, New York, Toronto, Chicago, Dallas et Los Angeles. La tournée se terminera avec deux concerts au Palacio de los Deportes de Mexico City, à la fin du mois de mai.

Le 28 novembre 2026, Feid participait également au 100e défilé de Thanksgiving de Macy's à New York, apportant la musique latine à cet événement centenaire.