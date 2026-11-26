Peter Berg, réalisateur d'un documentaire inédit sur Rihanna, se dit convaincu que la chanteuse va faire son grand retour en musique. Son dernier album studio remonte à 2016. Le film, vendu à Amazon pour 25 millions de dollars, attend toujours le feu vert de la star.

Rihanna va-t-elle enfin revenir avec de la nouvelle musique ? C'est en tout cas ce que prédit Peter Berg, le cinéaste américain qui a réalisé un documentaire sur la chanteuse, toujours inédit à ce jour. Dans un entretien accordé au magazine Complex, Berg s'est montré catégorique sur le sujet.

« Ça va être un tube »

Selon Peter Berg, le retour musical de Rihanna ne fait aucun doute. « Je vous garantis qu'elle va revenir en musique et que ça va être un tube », a-t-il déclaré à Complex. Il a ajouté : « Rihanna fait ce qu'elle veut. Elle suit son cœur. Elle suit ses instincts créatifs. »

Le réalisateur connaît bien la chanteuse. Il l'a dirigée en 2012 dans le film Battleship, où elle incarnait la spécialiste en armement naval Cora Raikes. Il a ensuite passé plusieurs années à filmer un documentaire sur sa carrière.

Pour l'heure, ni Rihanna ni son entourage n'ont confirmé l'imminence d'un retour discographique. Son dernier album studio, ANTI, est sorti en janvier 2016. Depuis, elle n'a enregistré que quelques titres pour des bandes originales : « Lift Me Up » et « Born Again » pour Black Panther : Wakanda Forever, ainsi que « Friend of Mine » pour le film Smurfs sorti en 2025.

Un documentaire bloqué depuis des années

Le documentaire de Peter Berg est lui aussi suspendu dans l'attente d'un accord. Selon Complex, le film a été monté à partir de plus de 1 200 heures d'archives. Amazon en a acquis les droits de distribution mondiale pour un montant de 25 millions de dollars, selon ce qu'a rapporté The Hollywood Reporter en décembre 2019.

En janvier 2023, Peter Berg précisait au même média que le film était « terminé et vendu, et qu'Amazon était prêt », mais que sa sortie restait conditionnée à l'approbation personnelle de Rihanna. Malgré les années d'attente, le réalisateur garde le moral. « Il y a toujours de l'espoir », a-t-il confié à Complex.

Rihanna parle de sa méthode créative

De son côté, Rihanna a évoqué son processus créatif dans les pages d'Interview Magazine. Elle y expliquait avoir de nombreuses idées visuelles, mais pas encore les chansons qui vont avec. « Peut-être que c'est la clé, cette fois », avait-elle dit. En 2024, son compagnon ASAP Rocky avait également assuré à des fans qu'elle « travaillait dessus ».

Le retour de l'une des artistes les plus vendues au monde reste donc très attendu, même si aucune date ni aucun projet officiel n'a été annoncé à ce stade.