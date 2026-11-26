Le rappeur Rick Ross a lancé un défi à ses fans cette semaine : retrouver dans Grand Theft Auto VI la version fictive de sa célèbre propriété. Elle se trouve sur Starfish Island, le pendant imaginaire de Star Island à Miami, et les joueurs peuvent déjà l'explorer depuis l'extérieur.

Rick Ross s'est invité dans la folie autour de GTA VI. Alors que le dernier opus de Rockstar Games enchaîne les records de ventes, le rappeur américain a lancé un défi sur les réseaux sociaux : trouver la version fictive de son manoir, cachée dans le jeu.

Un manoir reconnaissable sur Starfish Island

Selon le site spécialisé HotNewHipHop, Rick Ross a interpellé directement ses fans en ligne. « Qui peut débarquer à Vice City, sur Star Island, et voir le B.O.A.T. ? », a-t-il lancé. Il a également invité les joueurs à lui envoyer un message privé une fois sur place : « Tous ceux qui jouent à GTA VI en ce moment, envoyez-moi un DM quand vous arrivez sur Star Island. »

Dans le jeu, le manoir se trouve sur Starfish Island, qui est une parodie de Star Island, le quartier huppé de Miami où Ross possède réellement sa propriété. Le YouTubeur M3RKMUS1C a localisé la villa lors d'une session de jeu diffusée en ligne. On y découvre une imposante demeure avec plusieurs garages, une vue dégagée sur l'eau et une voiture de sport arborant une livrée imprimée façon guépard, détail difficile à manquer.

Une inspiration clairement tirée de la réalité

En comparant les photos de la vraie villa du rappeur avec la version numérique, la ressemblance est frappante. L'intérieur reste pour l'instant inaccessible aux joueurs, mais l'extérieur peut être librement exploré. Une précision utile : le quartier est surveillé par des agents de sécurité dans le jeu. Franchir le portail peut attirer leur attention.

Rick Ross n'est pas le seul artiste à voir sa demeure immortalisée dans GTA VI. Le même YouTubeur a également repéré le manoir de The Weeknd, situé à une bonne distance de celui de Ross dans l'univers du jeu.

La villa de Ross est visible dès la huitième minute de la vidéo publiée par M3RKMUS1C sur YouTube. Il suffit de placer un marqueur sur la carte pour s'y rendre.