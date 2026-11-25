Kid Cudi endosse un nouveau rôle de DJ sous le nom Rager pour une soirée inédite baptisée « Ragerville ». L'événement se tiendra le 9 décembre à Los Angeles, dans une salle entièrement privée de téléphones. Une première mondiale pour le rappeur de Cleveland.

Kid Cudi franchit un cap dans sa carrière. Le rappeur américain, connu depuis près de vingt ans sous ce nom, a annoncé son tout premier show en tant que DJ. Il se produira sous l'alias Rager lors d'une soirée qu'il a nommée « Ragerville », organisée en partenariat avec la société de promotion d'événements électroniques Framework.

Une rave sans téléphone à Re:Frame Studios

L'événement aura lieu le 9 décembre au Re:Frame Studios, à Los Angeles. Kid Cudi a précisé que la soirée serait entièrement sans téléphone : chaque participant devra placer son appareil dans une pochette Yondr, un système de verrouillage couramment utilisé dans les concerts pour préserver l'ambiance.

Selon le site Complex, le rappeur a annoncé la nouvelle via Instagram avec enthousiasme, invitant ses fans à « être les premiers au monde à vivre cette expérience avec lui ». Il a ajouté : « Yondr pouches will be provided », confirmant que les pochettes seraient fournies sur place.

Un album dance produit en deux jours à Paris

Ragerville n'est pas un événement isolé. Il s'inscrit dans le lancement d'un nouveau projet musical. Le lendemain de la soirée, le 10 décembre, Kid Cudi sortira un album dance sous le nom Rager, intitulé Visions in the Night.

D'après Complex, l'artiste avait révélé dans une vidéo publiée sur Instagram le contexte de création de ce disque : « Les 14 et 15 novembre à Paris, en seulement deux jours, Kid Cudi a produit un album dance ». Une performance en studio qui marque un tournant dans sa trajectoire artistique.

Re:Frame Studios, lieu choisi pour accueillir Ragerville, ouvre sa deuxième saison le 4 décembre avec une soirée animée par ZHU. D'autres artistes de la scène électronique sont programmés dans les semaines suivantes, parmi lesquels deadmau5, Duke Dumont ou encore Sasha & John Digweed.

Pratique

La soirée Ragerville se tient le 9 décembre 2025 au Re:Frame Studios, Los Angeles. Les billets en prévente artiste étaient mis en vente le 25 novembre à 10h (heure du Pacifique), suivis des billets grand public à midi (heure du Pacifique). Pour s'inscrire à l'accès anticipé et obtenir des informations sur la billetterie, rendez-vous sur kidcudi.com.