La rappeuse GloRilla a pris la parole lors d'une conversation en direct sur X Spaces le 21 novembre 2025. Sans nommer directement Megan Thee Stallion, elle a évoqué des amitiés compliquées et un manque de réciprocité. Des tensions entre les deux artistes circulent depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux.

C'est lors d'un échange en direct sur X Spaces avec l'animateur Armon Wiggins que GloRilla a accepté d'aborder les rumeurs de brouille avec Megan Thee Stallion. Sans jamais prononcer son prénom, la rappeuse originaire de Memphis a livré quelques mots soigneusement pesés sur l'amitié, le soutien mutuel et la jalousie.

Des mots qui font écho aux rumeurs

GloRilla s'est exprimée avec retenue, se présentant d'abord comme une « femme de Dieu » qui souhaite le meilleur pour tout le monde. Mais elle a rapidement laissé entendre que certaines relations dans sa vie ne fonctionnent plus dans les deux sens.

« Parfois, les gens ne ressentent pas la même chose pour toi que toi pour eux », a-t-elle déclaré. Elle a ensuite précisé sa pensée : « Les gens veulent te voir réussir... mais ils ne veulent pas te voir faire mieux qu'eux. »

La rappeuse a insisté sur le fait qu'elle ne visait personne en particulier, qualifiant cette situation de problème récurrent avec « quelques personnes » dans son entourage actuel.

Une amitié qui s'est effritée

En 2024, GloRilla et Megan Thee Stallion semblaient pourtant très proches. Elles avaient collaboré sur le titre « Wanna Be » et son remix avec Cardi B, ainsi que sur « Accent », un morceau de Megan. GloRilla avait également participé au Hot Girl Summer Tour de cette dernière, où les deux artistes s'étaient mutuellement témoigné leur affection en public.

Les premières rumeurs de froid sont apparues en 2025, selon le site spécialisé XXL Mag. Les fans avaient remarqué que les deux rappeuses semblaient s'être mutuellement retirées de leurs abonnements Instagram. Cela faisait suite à une story publiée par GloRilla mettant en avant une chanson de Tory Lanez, artiste condamné en 2020 pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion. GloRilla avait par la suite expliqué que ce repost était involontaire.

D'autres indices avaient alimenté les spéculations : des échanges en ligne impliquant d'anciens membres de l'équipe de Megan, désormais associés à GloRilla, ainsi que des comparaisons entre les performances discographiques des deux artistes. Aucune des deux n'a officiellement confirmé l'existence d'un conflit personnel.

Une réconciliation difficile avec sa sœur

Au cours de la même session sur X Spaces, GloRilla a également évoqué sa relation avec sa sœur BroRilla. Celle-ci l'avait publiquement accusée en février 2025 d'avoir abandonné sa famille, avant de s'excuser en ligne. GloRilla a indiqué qu'elle acceptait ces excuses, mais qu'elle n'envisageait pas de laisser sa sœur se rapprocher à nouveau d'elle, afin d'éviter de revivre une situation similaire.