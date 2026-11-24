Le rappeur américain 2 Chainz a vécu un accident impressionnant avec son Cybertruck Tesla orange sur mesure. Il a partagé les images de l'épave sur Instagram, rassurant ses fans sur son état de santé. L'accident aurait eu lieu après un match de basket à Atlanta.

Le rappeur 2 Chainz a eu une belle frayeur. Dimanche 22 novembre, l'artiste originaire d'Atlanta a posté une vidéo sur son compte Instagram montrant les dégâts causés à son Tesla Cybertruck orange personnalisé après un accident de la route. Filmant depuis le sol et manifestement sous le choc, il a capturé l'état du véhicule sévèrement endommagé.

Des dégâts importants sur le véhicule

Selon le site spécialisé XXL, les images montrent ce qui ressemble à un essieu avant arraché et un pneu arrière abîmé. Le camion aurait manqué un bouche d'incendie avant de finir sa course contre un poteau électrique. Les airbags côté conducteur et sur la banquette arrière se sont déclenchés, ce qui a probablement évité à 2 Chainz des blessures plus graves.

D'après les informations rapportées par XXL, l'accident se serait produit après que 2 Chainz et son fils, Halo Epps, ont assisté à un match de basketball entre les Detroit Pistons et les Atlanta Hawks à la State Farm Arena d'Atlanta.

Un Cybertruck unique en son genre

Ce véhicule n'est pas n'importe quel Cybertruck. 2 Chainz avait dévoilé ce modèle orange personnalisé en juillet 2024. Il est équipé de jantes Forgiato de 24 pouces conçues spécialement pour le camion et d'un autocollant sur le thème du loup.

Déjà de retour sur les réseaux

Malgré cet accident, le rappeur semble se remettre rapidement. Il a recommencé à publier des vidéos et des photos sur Instagram pour promouvoir son prochain album collaboratif avec le DJ et producteur Statik Selektah. Intitulé Playaz Only Live Once (POLO), ce projet de 18 titres sortira en streaming le 4 décembre. On y retrouvera notamment T.I., Young Nudy, Mary J. Blige, CeeLo Green, Erykah Badu, Leon Thomas et Westside Gunn.