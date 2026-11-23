Samedi 21 novembre, l'attaquant du PSG Désiré Doué a quitté la pelouse de Nice en larmes, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une nuit noire qui a aussi vu sa propriété des Yvelines visitée par des individus. Sur les réseaux, une vieille phrase du rappeur Booba refait surface avec une résonance inattendue.

Désiré Doué n'oubliera pas de sitôt le samedi 21 novembre. Buteur face à l'OGC Nice, le numéro 14 du PSG s'est écroulé peu avant la mi-temps en tentant de se retourner balle au pied. Aucun contact. Son genou droit a cédé seul. Il a quitté la pelouse en larmes, allongé sur une civière.

Le lendemain, le diagnostic est tombé : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une opération est programmée avant la fin du mois. Le PSG ne s'est pas avancé sur une durée d'absence et a publié sur X un message sobre à l'adresse de son joueur : « Avec toi, Désiré ». Son entraîneur Luis Enrique avait déjà sonné l'alerte sur le terrain en déclarant : « C'est une blessure grave ».

Malgré l'absence de Doué, Paris a finalement remporté la rencontre 3-2, Ferran Torres prenant le relais de l'attaquant blessé.

Une nuit noire à Orgeval

La soirée ne s'est pas arrêtée là pour le joueur. Selon Le Parisien, vers 21 h 15, trois personnes se sont rendues à sa propriété d'Orgeval, dans les Yvelines, pour la photographier. Une grosse heure plus tard, quatre individus ont escaladé le portail. La compagne du joueur, présente sur place, les a mis en fuite. Rien n'a été volé. Des gendarmes attendaient Désiré Doué à son retour chez lui.

La pique de Booba devenue prémonitoire

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont vite exhumé une phrase lancée par le rappeur Booba à l'été 2025. À l'époque, il reprochait à Désiré Doué de ne pas relayer DD, le morceau qu'il lui avait consacré avec Benash. Sa mise en garde était : « Moins tu le postes plus t'as de chances de te faire les croisés… Après j'dis ça j'dis rien ».

Sur le moment, la formule prêtait à sourire. Seize mois plus tard, elle prend une tout autre dimension. Le compte X Foot Connexion, qui a déterré la phrase, réclame désormais des explications au rappeur.

L'histoire entre Booba et Doué n'avait pourtant pas mal commencé. Au printemps 2025, le joueur avait confié en interview avec Baloo qu'il se galvanisait sur Dolce Camara, un titre de Booba avec SDM. C'est sur ce morceau qu'il avait foulé la pelouse du Parc des Princes pour célébrer la Ligue des champions, après un doublé et une passe décisive en finale contre l'Inter. Le rappeur avait alors filé en studio pour lui rendre hommage. La suite, on la connaît.

Blessé au mollet en septembre 2025, puis touché à la cuisse droite fin octobre à Lorient, Désiré Doué enchaîne désormais les pépins physiques. Cette rupture des croisés est la plus sévère de sa jeune carrière.