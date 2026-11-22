Le rappeur E.D.I. Mean, membre des Outlawz, révèle dans une nouvelle interview que 2Pac souhaitait mettre fin à son beef avec The Notorious B.I.G. juste avant le voyage fatal à Las Vegas en septembre 1996. Une déclaration qui relance les questions sur l'une des pages les plus sombres du rap américain.

Quelques jours seulement avant d'être mortellement blessé à Las Vegas le 7 septembre 1996, Tupac Shakur aurait confié à ses proches sa volonté de tourner la page avec Biggie. C'est ce que révèle E.D.I. Mean, rappeur des Outlawz et proche compagnon de 2Pac, dans un récent épisode du podcast Drink Champs.

« Je règle ça » : les dernières paroles de 2Pac sur le beef

Selon E.D.I. Mean, 2Pac revenait tout juste d'un voyage à New York lorsqu'il a annoncé sa décision à son entourage. « Quand 'Pac est revenu de New York, il nous a dit avant qu'on parte à Vegas : 'Je règle ça.' Quand il est revenu, il nous a juste dit : 'Non, j'en ai fini avec ça.' » Le rappeur ne souhaitait plus alimenter la rivalité Est-Ouest qui avait gangréné le monde du hip-hop.

E.D.I. Mean précise que 2Pac ne supportait plus que leur dispute personnelle se soit transformée en conflit géographique. À cette époque, Tupac travaillait au développement de deux nouveaux labels, Death Row East et One Nation, des projets qui témoignaient d'une volonté d'unité.

L'influence décisive d'Afeni Shakur

Derrière ce revirement, E.D.I. Mean pointe le rôle de la mère de Tupac, l'activiste Afeni Shakur. Elle aurait mis en garde son fils en établissant un parallèle avec les techniques de division utilisées contre les Black Panthers.

« Sa mère lui expliquait comment le COINTELPRO avait réussi à créer une séparation entre les Panthers de la côte Est et de la côte Ouest en faisant circuler de fausses lettres, ce qui avait conduit aux assassinats de personnalités comme Bunchy Carter sur le campus de l'UCLA. Elle disait à 'Pac : 'C'est ce qu'ils nous ont fait.' »

E.D.I. Mean affirme avoir perçu immédiatement les effets de cette conversation sur l'attitude de 2Pac. « J'ai remarqué qu'après cette discussion, il a commencé à changer de position sur toute l'affaire. »

Une amitié réelle derrière le conflit

Le membre des Outlawz insiste également sur la nature profonde de la relation entre les deux artistes. Malgré la violence verbale de certains titres, E.D.I. Mean affirme que 2Pac « aimait Big » et que les deux rappeurs partageaient « une vraie amitié ».

Ce témoignage fait écho à une déclaration similaire faite en 2017, lorsque E.D.I. Mean et Young Noble avaient confié à l'émission Sway in the Morning que 2Pac avait prévu de clore le conflit après la sortie de l'album Makaveli.

Pour rappel, la rivalité entre les deux légendes avait éclaté en novembre 1994, après que 2Pac fut blessé par balle au Quad Recording Studios à Manhattan, en présence de Biggie et Diddy. Le titre Who Shot Ya? de Biggie, puis la réponse cinglante Hit 'Em Up de 2Pac en 1996, avaient cristallisé l'affrontement entre les deux côtes.

Tupac Shakur est décédé le 13 septembre 1996, six jours après avoir été touché par des balles tirées depuis une Cadillac blanche à Las Vegas. The Notorious B.I.G. a été tué le 9 mars 1997 à Los Angeles. Son meurtre reste officiellement non résolu. En ce qui concerne la mort de 2Pac, Duane Keffe D Davis a récemment été condamné à 40 ans de prison à vie après avoir été reconnu coupable de meurtre au premier degré.