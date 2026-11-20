Le rappeur Zola a été condamné ce jeudi 19 novembre par le tribunal d'Évry-Courcouronnes, dans l'Essonne. Poursuivi notamment pour détention d'arme et conduite sous stupéfiants, l'artiste a écopé de quatre mois de prison, auxquels s'ajoutent deux mois de sursis révoqués. Son permis de conduire a également été annulé.

Nouvelle condamnation judiciaire pour le rappeur Zola. L'artiste originaire de l'Essonne comparaissait jeudi devant la justice pour plusieurs infractions, notamment liées aux stupéfiants et à la détention d'une arme.

Au cours de l'audience, il a également été question d'une course-poursuite sur l'autoroute A6, durant laquelle un véhicule aurait circulé à plus de 200 km/h.

Mais le rappeur est parvenu à démontrer qu'il ne se trouvait pas au volant lors de cet épisode, grâce à une vidéo diffusée en direct sur Instagram et dont l'horaire a pu être vérifié.

Six mois de prison au total

Cet élément n'a toutefois pas empêché sa condamnation pour les autres faits qui lui étaient reprochés.

Le tribunal a prononcé une peine de quatre mois de prison pour détention d'arme, consommation et conduite sous stupéfiants. Deux mois de sursis précédemment accordés ont également été révoqués, portant la peine totale à six mois d'emprisonnement.

La justice a par ailleurs décidé d'annuler le permis de conduire du rappeur.