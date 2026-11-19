Le rappeur 50 Cent s'associe à nouveau à Reebok pour relancer la G-Unit G6, une chaussure emblématique lancée en 2003. Le modèle est disponible à partir du 20 novembre, en vente mondiale, à partir de 130 dollars sur le site américain de la marque.

Vingt ans après son lancement, la G-Unit G6 fait son grand retour. Selon Billboard, 50 Cent et Reebok ont officialisé la réédition de cette basket mythique, née en 2003 au moment où le rappeur new-yorkais explosait sur les charts mondiaux. Le modèle était réapparu une première fois en août, dans son coloris original rouge, blanc et bleu, avec un succès immédiat auprès des fans de l'artiste.

Un retour qui s'appuie sur une histoire solide

En 2003, 50 Cent était partout. Son titre In Da Club avait passé neuf semaines en tête du classement Hot 100. Son album Get Rich or Die Tryin' avait occupé la première place du Billboard 200 pendant six semaines. C'est dans ce contexte que la G-Unit G6 avait vu le jour, à la croisée du basketball et de la mode urbaine.

En trois ans, entre 2003 et 2006, plus de quatre millions de paires avaient été vendues. Le rappeur était alors l'un des premiers musiciens à diriger une grande franchise de chaussures. « Créer cette chaussure la première fois, c'était quelque chose de spécial », confie 50 Cent dans un entretien accordé à GQ. « J'ai travaillé avec Todd et l'équipe sur tout, et ils m'ont vraiment laissé en faire la mienne. Ce n'était pas juste une basket : elle est devenue une part de la culture. »

Reebok et 50 Cent, une relation qui dépasse la sneaker

Todd Krinsky, PDG de Reebok, a commencé dans l'entreprise en 1993, à la salle de courrier. Il souligne l'importance de ce partenariat dans un communiqué : « Notre relation avec 50 a toujours dépassé les sneakers. Il a contribué à définir un chapitre important de l'histoire de Reebok, et ensemble nous avons créé quelque chose qui a eu un impact durable sur le style sportif et la culture. Ramener la G-Unit G6 est une occasion de célébrer cet héritage tout en la faisant découvrir à une nouvelle génération. »

50 Cent confirme que le timing était mûr pour ce retour : « On en parlait depuis un moment. Reebok est de retour, les fans de G-Unit sont toujours là, et toute une nouvelle génération nous découvre. Le moment semblait juste. »

Pratique

La G-Unit G6 est disponible depuis le vendredi 20 novembre en vente mondiale. Le prix est fixé à partir de 130 dollars sur le site américain de Reebok, et à 210 dollars australiens en Australie.