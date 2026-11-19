Après deux ans de bataille juridique, la société liée au rappeur Travis Scott a renoncé à sa demande de trademark sur le nom Houston Comets. L'abandon officiel a été enregistré fin octobre 2026 auprès de l'Office américain des brevets et marques. La franchise de WNBA devrait renaître à Houston dès la prochaine saison.

La guerre des marques est terminée. TSTM Holdings, une société basée dans le Delaware et liée au rappeur Travis Scott, a officiellement abandonné sa demande de dépôt du nom Houston Comets le 29 octobre 2026. L'Office américain des brevets et marques (USPTO) a clos le dossier le lendemain, selon des documents consultés par le magazine XXL.

Une bataille juridique de deux ans

Tout avait commencé en mai 2024, lorsque la société liée à Travis Scott avait déposé une demande de trademark sur le nom Houston Comets. L'objectif était de commercialiser ce nom sur des produits dérivés : vêtements, sacs, DVD ou encore ballons de basket.

En novembre 2024, les avocats de la WNBA avaient contre-attaqué en déposant des documents d'opposition à cette demande. Depuis, les deux parties s'affrontaient sur le plan juridique. Il n'est pas encore établi si un accord amiable a été trouvé ou si la société de Travis Scott a simplement choisi de lâcher l'affaire.

Les Comets de retour à Houston dès la saison prochaine

Cette résolution intervient dans un contexte particulier pour le basketball féminin à Houston. Selon Front Office Sports, la WNBA avait laissé expirer ses propres droits sur le nom Houston Comets en 2021, plus de dix ans après la dissolution de la franchise originelle en décembre 2008.

La ligue avait redéposé une demande de trademark au début de l'année 2025, au moment où Tilman Fertitta, propriétaire des Houston Rockets (NBA), soumettait une candidature officielle pour une franchise d'expansion de la WNBA. Cette candidature n'a finalement pas abouti, mais Fertitta a acquis la franchise des Connecticut Sun pour 300 millions de dollars. L'équipe est en cours de déménagement vers Houston, où elle sera rebaptisée Houston Comets dès la prochaine saison, pour la première fois depuis 2008.

Travis Scott, grand supporter des Rockets, avait déjà collaboré avec le club NBA en 2017 en concevant des T-shirts lors de leur parcours en playoffs. Une future collaboration avec les Comets de WNBA reste donc envisageable.