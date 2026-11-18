Lors du prime du samedi 14 novembre 2026 sur TF1, l'académicienne Amel a livré une battle de rap mémorable face à Brieuc. Sa prestation a tellement marqué les esprits que le rappeur Booba lui-même a réagi sur les réseaux sociaux.

Le prime de la Star Academy du 14 novembre 2026 a réservé une séquence marquante. Les huit académiciens encore en lice ont été divisés en deux équipes pour une battle de rap, un exercice inédit dans l'émission présentée par Nikos Aliagas sur TF1. D'un côté, l'équipe Rouge avec Amel, Tracy, Leelo et Noémie. De l'autre, l'équipe Jaune avec Félix, Ydriss, Kylian et Brieuc.

Des textes personnels pour régler ses comptes sur scène

Pendant toute la semaine, les candidats ont préparé des paroles destinées à l'un de leurs adversaires. L'objectif : les confronter directement, sans filtre. La battle entre Amel et Brieuc a particulièrement retenu l'attention, selon le site Closer.

Brieuc a ouvert le face-à-face en qualifiant Amel de « Parisienne sans dégaine ». La réponse de la jeune femme a enflammé le public présent sur le plateau. Elle a visé son adversaire sur plusieurs points, de ses absences sur les primes à sa présence en cours de danse, en passant par ses relations avec ses camarades. « T'arrêtes pas de dire que tu chantes pas sur les primes, pour une ouverture, frère, tu vendrais ton âme. Je t'ai regardé en danse, c'est pas très tonique. Tu veux que je te le paye le retour pour la Belgique ? Tu penses que tu es indispensable à ce jeu. Dans l'impro de ton groupe, tu as joué la couleur bleue. C'est ta couleur préférée, va avec eux. Non, pour eux, c'est hard de se taper Brieuc », a-t-elle lancé, provoquant les acclamations du public.

Amel n'a pas hésité à aborder des sujets plus personnels, en évoquant les liens de Brieuc avec la sœur de Tracy et avec Héléna. Brieuc et les professeurs présents ont semblé particulièrement surpris par cette attaque frontale, toujours selon Closer.

Booba réagit sur X

La séquence a largement circulé sur les réseaux sociaux. Et parmi ceux qui ont remarqué la prestation d'Amel, un nom a surpris : Booba. Le rappeur, qui a lui-même participé à la Star Academy il y a vingt ans, suit visiblement cette nouvelle saison de l'émission. Il a repartagé l'extrait de la battle sur X et l'a commenté en quelques mots : « Elle l'a envoyé en enfer », accompagné d'émojis rieurs.

Un signe de validation inattendu pour Amel, reconnue pour son aisance et sa répartie dans cet exercice de rap.

Tracy éliminée à l'issue du prime

Malgré sa prestation remarquée, Amel a failli quitter l'aventure ce même soir. À l'issue du prime, les académiciens ont choisi de la sauver. C'est Tracy qui a finalement quitté le château de Dammarie-les-Lys, une élimination qui a visiblement bouleversé plusieurs élèves de la promotion.