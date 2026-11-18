Le rappeur Rod Wave fait face à des charges criminelles en Géorgie. Arrêté en novembre 2025 à Atlanta pour conduite imprudente, il a été mis en examen fin octobre pour possession d'une arme à feu et de stupéfiants. Il a plaidé non coupable.

Le rappeur Rod Wave, de son vrai nom Rodarius Green, a été formellement inculpé par un grand jury du comté de Fulton, en Géorgie. Selon les documents judiciaires obtenus par Rolling Stone et Complex, l'acte d'accusation a été rendu le 30 octobre et rendu public ce mois-ci. L'artiste de 28 ans est poursuivi pour possession d'une substance contrôlée de catégorie II, conduite imprudente et possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. Il a plaidé non coupable à l'ensemble des charges.

Une arrestation lors d'un contrôle routier

Les faits remontent au 7 novembre 2025. Ce soir-là, un officier de la police d'Atlanta a repéré le véhicule de Rod Wave sur Defoor Avenue NW, dans un quartier résidentiel. Selon le mandat d'arrêt, le rappeur circulait à environ 45 mph dans une zone limitée à 30 mph, soit environ 15 miles au-dessus de la vitesse autorisée, et a grillé un stop. L'officier a suivi le véhicule sans activer ses gyrophares, craignant que le conducteur ne prenne la fuite, puis l'a intercepté sur le parking d'un QuikTrip.

Lors d'une fouille, l'agent a découvert un Glock calibre .40 avec un chargeur grande capacité dans la ceinture de Rod Wave. Il a également signalé avoir perçu une odeur de marijuana et avoir saisi environ sept grammes de cannabis suspect ainsi qu'une bouteille de liquide violet qu'il soupçonnait être de la prométhazine. L'acte d'accusation mentionne également de l'oxycodone.

Le passager du rappeur, Jamond Byner, a contesté la version de l'officier sur la conduite et a précisé que les deux hommes revenaient d'un studio où des personnes avaient fumé. Byner a également été interpellé après avoir admis avoir une petite quantité de marijuana sur lui. Les deux hommes ont été libérés le lendemain : Rod Wave après le versement d'une caution de 8 000 dollars.

La défense parle de profilage injuste

Dès le moment de l'arrestation, les avocats de Rod Wave, Drew Findling, Marissa Goldberg et Zack Findling, avaient réagi fermement. Dans un communiqué transmis à Rolling Stone, ils avaient affirmé que leur client avait été « injustement profilé et illégalement arrêté ». Ils avaient pointé du doigt l'unité de suppression de la criminalité de la police d'Atlanta, qu'ils décrivaient comme un groupe « connu pour ses tactiques agressives et son accent mis sur le nombre d'arrestations plutôt que sur la sécurité publique ». Selon eux, « M. Green a été ciblé dans le cadre de cette approche fondée sur des quotas, une pratique qui mine la justice et érode la confiance de la communauté ».

Parallèlement à cette affaire, Rod Wave est également impliqué dans une procédure distincte. Toujours selon Complex, ses avocats demandent à un juge d'écarter des preuves issues de la fouille de trois de ses véhicules, dans le cadre d'une enquête pour cambriolage datant d'avril 2025. Ces perquisitions auraient permis de saisir trois armes à feu, trois chargeurs et 16 cartouches. La défense soutient que Rod Wave était lui-même la victime du cambriolage.

Un jour marqué par une première nomination aux Grammy Awards

L'arrestation du 7 novembre 2025 avait eu lieu le jour même où Rod Wave obtenait sa toute première nomination aux Grammy Awards, dans la catégorie Meilleure chanson écrite pour un média visuel, pour le titre « Sinners » tiré du film éponyme sorti en 2025. Lors de la cérémonie de février, lui et ses co-nommés ont finalement perdu face à « Golden », issu du film KPop Demon Hunters.