Le rappeur Kooda B a déposé une plainte fédérale contre 6ix9ine, l'accusant de l'avoir faussement qualifié de « balance » lors de nombreuses apparitions publiques. Ces déclarations lui auraient coûté des opportunités musicales et exposé à des menaces. Il réclame plus de 150 000 dollars de dommages et intérêts.

Kooda B, de son vrai nom Kintea McKenzie, a déposé le 16 octobre une plainte pour diffamation contre son ancien associé 6ix9ine devant le tribunal fédéral du district est de New York. Le rappeur de Brooklyn accuse Daniel Hernandez — nom civil de 6ix9ine — de l'avoir désigné publiquement et à tort comme un informateur des autorités fédérales, et ce à plusieurs reprises entre 2021 et fin 2026.

Des accusations répétées sur plusieurs plateformes

Selon le document de plainte consulté par Complex, 6ix9ine aurait affirmé lors d'une discussion sur Clubhouse en août 2021 : « Kooda B told the feds who really shot the gun. » Il aurait répété la même accusation lors d'une apparition sur le podcast One Night with Steiny en septembre 2025, déclarant que Kooda B était « home right now 'cause he told who really shot the gun. » Une interview accordée à VladTV en 2025, pour laquelle 6ix9ine aurait reçu 50 000 dollars, est également citée dans la plainte.

Ces déclarations font référence à l'attaque du 2 juin 2018 devant un hôtel de Midtown Manhattan, visant le rappeur Chief Keef. Kooda B a bien plaidé coupable d'agression avec une arme dangereuse dans le cadre d'une organisation criminelle en juin 2019, et a été condamné en décembre 2020 à 54 mois de prison. Cependant, sa plainte précise que c'est quelqu'un d'autre qui a tiré.

Des documents judiciaires en faveur de Kooda B

Pour contester les affirmations de 6ix9ine, Kooda B s'appuie sur des pièces du dossier pénal original. Un mémo de détermination de peine rédigé par les procureurs fédéraux indique que McKenzie « aurait pu impliquer les autres personnes impliquées dans cette fusillade imprudente », mais qu'il « n'a rien fait de tel ». Le juge du dossier l'a par ailleurs classé parmi « les accusés qui ont plaidé coupable sans coopérer ».

La plainte souligne également que c'est la coopération de 6ix9ine lui-même avec les autorités fédérales qui a permis d'inculper Kooda B. 6ix9ine aurait participé à environ 26 réunions avec des enquêteurs fédéraux. Il avait été condamné en décembre 2019 à 24 mois de prison, peine réduite grâce à sa collaboration.

Un préjudice professionnel et une menace pour sa sécurité

Kooda B affirme que l'étiquette de « balance » lui a fait perdre des opportunités dans l'industrie musicale et dégradé ses relations professionnelles. Il évoque également des messages menaçants et du harcèlement en ligne, notamment des émojis de rat et un commentaire publié le 12 août sous l'une de ses vidéos depuis un compte dont la biographie affichait « #SNITCHK », désignant selon la plainte l'expression « snitch killer ».

La plainte rappelle par ailleurs que 6ix9ine lui-même a subi les conséquences de sa coopération avec la justice. Lors d'une audience le 5 décembre 2025 liée à sa liberté surveillée, il a confié à un juge avoir été « battu jusqu'au sang » en raison de la colère du public envers sa collaboration avec les autorités.

Les deux rappeurs entretenaient autrefois une relation étroite : en 2017, 6ix9ine avait nommé son titre révélateur « Kooda » en hommage à McKenzie. Leur relation s'est brisée à la suite de l'enquête fédérale visant les Nine Trey Gangsta Bloods.

Kooda B réclame plus de 150 000 dollars de dommages et intérêts, un procès devant jury, ainsi qu'une injonction judiciaire interdisant à 6ix9ine de réitérer ces accusations.