Le rappeur Gims va devoir s'expliquer devant la justice française. Selon Libération, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption active, notamment lié à sa protection rapprochée. Une audience de fixation est prévue le 18 décembre prochain.

Les ennuis judiciaires s'accumulent pour Gims. Ce lundi 16 novembre, le quotidien Libération a révélé que le rappeur de 40 ans venait d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris par le parquet. L'affaire est sérieuse : il devra répondre de faits qualifiés de corruption active de personnes dépositaires de l'autorité publique, de complicité et recel de transmission frauduleuse de données issues de fichiers d'État, ainsi que de recel de violation du secret professionnel.

Une affaire autour de sa protection rapprochée

L'enquête a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Selon les éléments du dossier cités par Libération, Gims est soupçonné d'avoir rémunéré des fonctionnaires de police armés en dehors de tout cadre légal pour assurer sa sécurité. Il aurait aussi sollicité des informations confidentielles issues du Traitement des antécédents judiciaires (TAJ), un fichier géré par l'État.

L'artiste ne comparaîtra pas seul. Sept autres personnes sont renvoyées dans ce même dossier : son associé, l'une de ses avocates, quatre fonctionnaires de police et le responsable d'un centre de formation à la sécurité privée. Les chefs d'accusation qui les visent incluent travail dissimulé, accès frauduleux à un système informatique d'État, faux et usage de faux, corruption et escroquerie.

Déjà mis en examen pour blanchiment

Ce renvoi en correctionnelle intervient dans un contexte déjà difficile pour l'artiste. De son vrai nom Gandhi Djuna, Gims avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en mars dernier pour blanchiment aggravé, en lien avec d'importants investissements immobiliers à l'étranger. Il avait alors rejeté ces accusations. « Ce serait de la folie de me mettre dans ce genre de situations », avait-il déclaré aux enquêteurs de l'Office national anti-fraude, selon des propos rapportés par Le Monde.

Sa défense n'a pour l'heure fait aucune déclaration suite à ce nouveau renvoi. L'audience de fixation prévue le 18 décembre au tribunal judiciaire de Paris permettra de définir le calendrier du procès, attendu courant 2027.