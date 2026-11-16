Tyler, the Creator a clôturé sa prestation du 14 novembre au Dodger Stadium de Los Angeles avec un message cash à l'adresse des fans qui critiquent régulièrement ses choix de setlist. Le rappeur avait pourtant misé sur des raretés et des premières scéniques pour cette 12e édition de Camp Flog Gnaw.

Chaque année, Camp Flog Gnaw suscite son lot de débats sur la setlist de Tyler, the Creator. Cette fois, le principal intéressé a décidé de répondre frontalement, micro en main, à la fin de son show du samedi 14 novembre au Dodger Stadium de Los Angeles.

Un set chargé de raretés

Selon Complex, Tyler a construit sa performance d'une heure autour de morceaux rarement joués en live. Il a notamment interprété « Seven » pour la première fois depuis 2014 et « VCR » pour la première fois depuis 2019, deux titres issus de son premier mixtape Bastard, sorti en 2009.

Il a également ressuscité des pistes de Cherry Bomb (2015) : « OKAGA, CA », absente des scènes depuis 2015, ainsi que « BLOW MY LOAD » et « FIND YOUR WINGS », deux titres joués en live pour la toute première fois. « November », extrait de Flower Boy (2017), était lui aussi de retour pour la première fois depuis 2019.

Le set a également inclus des titres de IGOR — dont « EARFQUAKE » et « NEW MAGIC WAND » — ainsi qu'une reprise de « Baby Breath » de Quavo, autre première scénique. Kali Uchis a rejoint Tyler sur scène pour « See You Again ». Les albums DON'T TAP THE GLASS et IGOR ont été les plus représentés, avec quatre titres chacun.

La scénographie était à la hauteur des ambitions du set : un avion géant aux hélices fonctionnelles et des pyrotechnies tout au long du spectacle, éléments qui, selon Complex, pourraient laisser deviner des indices sur son prochain disque.

Un message sans détour pour les critiques

Malgré cet éventail de surprises, certains fans ont tout de même exprimé leur déception en ligne. Tyler n'a pas tardé à leur répondre en direct. Comme le rapporte HotNewHipHop, il a conclu son concert par ces mots : « J'espère que cette setlist était assez bien pour vous, bande de râleurs. Foutez-vous tous de ma gueule. Je vous déteste tous. »

Ce type de réaction n'est pas inédit. En 2019, le public de Camp Flog Gnaw avait hué la surprise set de Drake, et Tyler les avait publiquement rappelés à l'ordre. En 2023, il avait agacé une partie de la foule en annonçant de nouveaux morceaux avant de finalement rester sur son catalogue.

Un festival et un artiste au sommet

Camp Flog Gnaw fête cette année sa 12e édition. Fondé par Tyler en 2012, le festival se tient sur le site du Dodger Stadium et affiche complet chaque année. L'édition 2026 réunit notamment Don Toliver, Steve Lacy, Turnstile, Earl Sweatshirt et Vince Staples.

Le contexte rend les attentes du public d'autant plus fortes : le dernier album de Tyler, DON'T TAP THE GLASS, sorti en juillet 2025, a débuté à la première place du Billboard 200 avec 197 000 unités équivalent-album, selon Luminate.

La deuxième journée du festival se poursuit dimanche avec Future, Steve Lacy et Magdalena Bay, entre autres.