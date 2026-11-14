Un musicien de Caroline du Nord a déposé une plainte fédérale contre Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West. Chase Taylor affirme avoir été séquestré dans une salle pendant quatre jours pour achever la composition d'un opéra en 2019. Les accusations incluent fraude, fausse imprisonment et violation de droits d'auteur.

Chase Taylor, musicien originaire de Caroline du Nord, a porté plainte contre Ye devant un tribunal fédéral de son État. La plainte de 45 pages a été déposée mercredi. Elle détaille des accusations graves liées à la production de l'opéra Nebuchadnezzar, créé en 2019.

Une porte verrouillée et quatre jours pour finir l'opéra

Selon les informations rapportées par Billboard, Chase Taylor affirme avoir accepté un rôle principal dans ce qu'il croyait être une œuvre achevée. À son arrivée à Cody, dans le Wyoming, il aurait découvert que la musique restait encore à écrire et à peaufiner pour la scène.

Il dit avoir été conduit dans une salle de musique d'un lycée. Selon la plainte, les défendeurs « ont verrouillé la porte et ont ordonné à Taylor de travailler jusqu'à ce que l'opéra soit terminé ». Ses demandes pour déverrouiller la porte, obtenir des repas, de l'eau et du sommeil auraient été ignorées. Ces conditions auraient concerné plus de 150 interprètes. Des musiciens auraient dormi à même le sol entre les sessions de travail.

Des promesses non tenues et des droits bafoués

Chase Taylor soutient qu'il avait accepté le contrat après avoir reçu des promesses de rémunération élevée, d'un crédit de producteur et de futures collaborations. Il affirme par ailleurs que Nebuchadnezzar et un second opéra, Mary, lui ont été présentés comme des projets religieux à but non lucratif, alors même que des billets payants étaient vendus au public.

La plainte va plus loin encore. Taylor allègue que certaines de ses compositions et arrangements auraient été utilisés sur des sorties commerciales sans qu'il soit rémunéré. Sont notamment cités le titre Telekinesis de Travis Scott ainsi que des morceaux issus de Vultures 2. Il réclame des dommages et intérêts pour fraude, fausse imprisonment et pratiques commerciales déloyales, ainsi qu'une réparation liée au droit d'auteur.

Les représentants de Ye n'avaient pas répondu publiquement à ces accusations au moment de la publication. Ces éléments restent des allégations non prouvées à ce stade.

Un contexte juridique déjà chargé autour de Nebuchadnezzar

L'opéra Nebuchadnezzar avait été présenté pour la première fois au Hollywood Bowl en novembre 2019, peu après la sortie de l'album Jesus Is King, et diffusé en streaming sur Tidal. Mais cette production traîne depuis plusieurs contentieux.

Le compositeur new-yorkais Willie Alexander avait lui aussi porté plainte l'an dernier. Il affirmait avoir été convoqué au Wyoming dans l'urgence et ne pas avoir été payé. Cette affaire est actuellement en cours devant le tribunal supérieur du comté de Los Angeles, avec une audience de règlement amiable prévue le 12 janvier 2027. Un litige salarial distinct lié aux mêmes spectacles aurait abouti à un règlement de 1,35 million de dollars.