Pour les 30 ans de l'album Tha Doggfather, Snoop Dogg s'associe à DJ Green Lantern et dévoile un mix inédit de 20 titres. Intitulé Doggfather 30 : The Long Game, il est disponible dès maintenant sur Apple Music et YouTube. Deux éditions vinyle limitées accompagnent l'événement.

Trente ans après sa sortie, Tha Doggfather revient sous les feux de la rampe. Snoop Dogg et le DJ Green Lantern ont mis au point un mix anniversaire baptisé Doggfather 30 : The Long Game, sorti le vendredi 13 novembre 2026. Au programme : 20 titres répartis sur 55 minutes, à écouter gratuitement sur Apple Music et YouTube.

Un voyage entre passé et présent

Le mix ne se contente pas de rejouer l'album original sorti le 12 novembre 1996. DJ Green Lantern y tisse les morceaux de Snoop Dogg avec des extraits de Parliament, Run-D.M.C., The Isley Brothers, Bootsy Collins, Dr. Dre ou encore 2Pac. Des interviews d'époque et des commentaires de DJ Snoopadelic ponctuent l'ensemble, aux côtés de contenus exclusifs.

Pour expliquer sa démarche, Green Lantern a déclaré : « Sur celui-ci, je voulais célébrer l'album en lui-même, tout en lui insufflant une nouvelle vie via des remixes et en ajoutant des samples et des références qui correspondent aux thèmes des chansons et à l'ambiance générale de The Doggfather. Et puis, on a aussi des exclusivités ! »

Parmi les moments forts, l'ouverture enchaîne Doggfather (feat. Charlie Wilson) avec The Godfather Finale de Nino Rota, Sucka M.C.'s de Run-D.M.C. et Flash Light de Parliament. Plus loin, Groupie se fond dans The Message de Grandmaster Flash & The Furious Five et I Get Around de 2Pac. Un appel téléphonique radiophonique de 1996, dans lequel Snoop présentait l'album et répondait aux questions d'un auditeur, est également intégré au montage.

Un album qui a marqué l'histoire du rap

À sa sortie en novembre 1996, Tha Doggfather s'était immédiatement hissé à la première place du Billboard 200, avec 479 000 exemplaires vendus lors de sa première semaine. Il constituait alors le successeur direct de Doggystyle, le premier album du rappeur sorti en 1993, et était le dernier publié sous le label Death Row avant que Snoop Dogg ne rachète ce même label en 2022.

Ce mix anniversaire s'inscrit dans une collaboration déjà ancienne entre les deux artistes. En 2018, ils avaient sorti Live From the Mothership, un premier mix de 20 titres. Une suite, Live From The Mothership II : Emergency Landing, avait ensuite été publiée le 25 juillet 2025.

Deux vinyles limités pour les collectionneurs

En parallèle du mix, deux éditions vinyle limitées de Tha Doggfather ont été dévoilées. La première est un double vinyle avec un effet éclaboussure or et noir, présenté dans le packaging gatefold original. La seconde est un picture disc arborant le portrait de couverture de l'album.

Les deux pressings ont fait leur première apparition les 14 et 15 novembre au 63e Mega Record & CD Fair de Record Planet, à Brabanthallen, dans la ville de 's-Hertogenbosch aux Pays-Bas, présenté comme la plus grande foire aux disques du monde. Ils seront ensuite disponibles à la vente pour les fêtes sur Snoopermarket.com, chez R&G Records et dans une sélection de revendeurs à travers le monde.