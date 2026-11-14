Le collectif hip-hop de Chicago Pivot Gang revient sur la route pour la première fois depuis plus de cinq ans. La formation autour de Saba dévoile la All My Friends Tour, 13 dates à travers l'Amérique du Nord du 5 au 24 mars 2027, avec un nouvel album de groupe en préparation.

Saba, MFnMelo, Joseph Chilliams, Frsh Waters et le producteur daedaePIVOT reforment leur collectif de Chicago pour une série de concerts inédite. La All My Friends Tour débutera le 5 mars 2027 à Atlanta et se terminera le 24 mars à Los Angeles. Il s'agit de la tournée en tête d'affiche la plus longue jamais organisée par le groupe.

Un retour sur scène très attendu

Selon le site spécialisé Complex, Pivot Gang n'avait pas tourné ensemble depuis 2019. À l'époque, le collectif avait publié son projet You Can't Sit With Us, qui reste à ce jour leur dernier projet de groupe commun. Depuis, chaque membre a poursuivi des projets en solo, notamment Saba avec son EP Coffee! sorti en 2025 et son album collaboratif avec No ID.

Ce retour intervient dans la foulée de la sortie de « Location », leur premier titre commun depuis deux ans. Produit par daedaePIVOT et Ben Nartey, le morceau est accompagné d'un clip réalisé par JLEAN. Le groupe l'a décrit comme un reflet de leur complicité de longue date : « Ça fonctionne comme une sorte de cypher à la That 70s Show. Une place à une table différente… »

Un parcours de Atlanta à Los Angeles

La tournée traversera plusieurs grandes villes américaines et canadiennes. Après Atlanta, Pivot Gang passera par Raleigh, Washington D.C., Philadelphie, Brooklyn, Boston, Toronto, St. Paul et Denver. La fin de tournée se déroulera sur la côte Ouest, avec des étapes à Seattle, Portland et Berkeley, avant la clôture à l'Echoplex de Los Angeles.

Un deuxième album de groupe, encore sans titre officiel, est attendu pour début 2027 et soutiendra cette tournée.

Un concert à Chicago avant de partir

Avant de débuter la tournée, Pivot Gang se produira le 19 décembre à Chicago, au Thalia Hall, pour leur concert annuel John Walt Day. Cette soirée rend hommage à Walter « John Walt » Long Jr., membre fondateur du collectif décédé, et marquera également le 10e anniversaire du Bucket List Project de Saba.

Pratique

Les billets pour la All My Friends Tour sont disponibles sur le site officiel de Pivot Gang et sur Ticketmaster. La tournée se déroule du 5 au 24 mars 2027 en Amérique du Nord.