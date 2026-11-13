Un tribunal fédéral du Michigan a rejeté le 10 novembre une plainte pour extorsion et surveillance visant Drake, Nicki Minaj et Lil Wayne. La juge Judith E. Levy a estimé que l'affaire manquait de tout fondement juridique ou factuel. Les trois artistes quittent la procédure sans qu'aucune faute n'ait été retenue contre eux.

Drake, Nicki Minaj et Lil Wayne sont définitivement écartés d'une plainte peu ordinaire déposée dans l'État du Michigan. La juge fédérale Judith E. Levy, du tribunal de district des États-Unis pour le district est du Michigan, a rendu son ordonnance le 10 novembre. Elle a conclu que la plainte n'avait aucune base défendable en droit ni en fait, selon le site HotNewHipHop.

Une femme du Michigan accusait les artistes de surveiller sa vie privée

L'affaire avait été lancée par Europe R. Colbert, une habitante de Warren, dans le Michigan. Sans avocat, elle affirmait que des appareils espions avaient été installés à son domicile. Elle soutenait que des détails de sa vie intime auraient ensuite été utilisés dans des chansons.

Au-delà des trois rappeurs, la plainte visait également Birdman, Slim, Cash Money Records et le groupe Limp Bizkit. Colbert invoquait des lois fédérales sur le racket, l'écoute illégale et les marques commerciales, ainsi que des accusations relevant du droit de l'État, réparties en dix chefs d'accusation. Elle réclamait des dommages et intérêts et des rectifications publiques.

Un document manquant a scellé le sort de la plainte

La plainte initiale avait été déposée le 28 septembre, puis modifiée début novembre. Mais elle souffrait d'une lacune rédhibitoire. Colbert mentionnait une liste d'enregistrements censés porter atteinte à ses droits, et indiquait cette liste comme pièce jointe. Or ce document n'est jamais apparu au dossier du tribunal.

La juge Levy a examiné le dossier dans le cadre d'une procédure de contrôle préliminaire, applicable lorsqu'un plaignant ne peut pas payer les frais de dépôt. Cette procédure autorise un juge à écarter d'emblée les plaintes sans fondement. Le rejet a été prononcé sans préjudice, ce qui permettrait en théorie de redéposer. Mais la juge a précisé qu'un nouvel amendement serait voué à l'échec. Elle a également refusé à Colbert le droit de faire appel sans frais, estimant qu'un tel appel ne serait pas de bonne foi.

La juge n'a pas retenu que l'un ou l'autre des artistes aurait effectivement conduit une surveillance. Elle a simplement constaté que la procédure ne pouvait pas tenir.

Cash Money Records aussi impliqué dans une autre affaire

En parallèle, Cash Money Records et Birdman ont récemment obtenu le rejet d'une autre plainte distincte, déposée en Géorgie. Cette affaire portait sur la fusillade contre le bus de tournée de Lil Wayne en 2015. Elle n'a aucun lien avec la procédure du Michigan.

Pour Drake, Nicki Minaj et Lil Wayne, l'affaire s'arrête avant même d'avoir démarré. Aucune des accusations portées contre eux n'a franchi le seuil de la recevabilité judiciaire.